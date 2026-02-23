Περισσότερες από 1.100 είναι οι ηλεκτρονικές συνταγές, σύμφωνα με τις πληροφορίες του iefimerida, οι οποίες έχουν ενταχθεί ήδη στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την παραλαβή φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) από τα ιδιωτικά φαρμακεία όλης της χώρας

Σημειώνεται πως η μεταρρυθμιστική διαδικασία ξεκίνησε μόλις από το πρωί της περασμένης Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του iefimerida, για περισσότερα από 9.000 ιδιωτικά φαρμακεία όλης της χώρας οι ιδιοκτήτες τους – φαρμακοποιοί έχουν ήδη επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους στην σχετική ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα και συμμετέχουν ήδη πλήρως στην μεταρρυθμιστική διαδικασία, η οποία στόχο έχει να αποσυμφορήσει τις πολύωρες “ουρές” αναμονής έξω από τα 37 φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και να διευκολύνει τα μέγιστα, την ίδια στιγμή, τους χρονίως πάσχοντες – ασφαλισμένους του Οργανισμού.







Υπενθυμίζεται επίσης ότι στη διαδικασία για την διάθεση μεγάλης σειράς ΦΥΚ και από τα ιδιωτικά φαρμακεία όλης της χώρας έχουν ήδη ενταχθεί μόλις δύο από τις επτά θεραπευτικές κατηγορίες, τις οποίες προβλέπει η σχετική κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ), έχουν ήδη ενταχθεί, δηλαδή, μόνον οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας και ορισμένες κατηγορίες των ογκολογικών ασθενών.

Στόχος του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, του προέδρου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Απόστολου Βαλτά, και της διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ, Θεανούς Καρποδίνη, είναι περίπου 23.000 ηλεκτρονικές συνταγές για ΦΥΚ να έχουν ήδη εκτελεστεί, εντός ενός μηνός από σήμερα, από ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς, σε όλη τη χώρα, με απώτερο στόχο όλων ο συνολικός αριθμός της μεγάλης σειράς ΦΥΚ, τα οποία θα διατίθενται μηνιαίως από τα ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς, σε όλη τη χώρα, να έχει προσεγγίσει, εντός του πρώτου εξαμήνου από την έναρξη της νέας διαδικασίας, περίπου τις 60.000.

