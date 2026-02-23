Θυμάσαι το διάσημο πείραμα με τον χαρταετό;

Βιβλιοπωλείο ΠατάκηΘυμάσαι το διάσημο πείραμα με τον χαρταετό;Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, το καλοκαίρι του 1752, επινόησε ένα έξυπνο (αλλά επικίνδυνο) πείραμα, μέσω του οποίου διαπίστωσε την ηλεκτρική φύση του κεραυνού και εφηύρε το αλεξικέραυνο.…«Υποστήριζε ότι ο ηλεκτρισμός στην ατμόσφαιρα συγκεντρωνόταν στα σύννεφα και συγκεκριμένα στην επιφάνειά τους. Όταν, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, συγκρούονταν δύο σύννεφα, αποφορτίζονταν υπό τη μορφή κεραυνού. Θα μπορούσε λοιπόν να αποδείξει την ορθότητα των ιδεών του αν πετούσε έναν χαρταετό κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας. Αυτός που θα πέταγε τον χαρταετό θα έπρεπε να είναι κατάλληλα μονωμένος από τον ηλεκτρισμό και “γειωμένος”. Χωρίς αυτές τις προφυλάξεις, το σοκ του ηλεκτρισμού θα μπορούσε να αποβεί θανατηφόρο. Οι μελέτες του Φραγκλίνου στον ηλεκτρισμό είχαν άμεσες πρακτικές συνέπειες. Έδειξαν ότι μια μεταλλική ράβδος με αιχμηρό άκρο άγει ηλεκτρισμό προς το έδαφος. Έτσι, εάν μια τέτοια ράβδος τοποθετούνταν στην κορυφή ενός κτιρίου και συνδεόταν μέσω ενός μονωμένου αγώγιμου σώματος με τη γη, οι κεραυνοί θα μπορούσαν να γειωθούν και να μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στο κτίριο εξαιτίας του κεραυνού. Τα αλεξικέραυνα, όπως είναι γνωστές και σήμερα αυτές οι ράβδοι, λειτουργούν με βάση αυτή την αρχή. Ο Φραγκλίνος τοποθέτησε ένα αλεξικέραυνο και στο δικό του σπίτι, και η ιδέα του δούλεψε. Η κατανόηση του ηλεκτρισμού θα έφερνε σημαντικά αποτελέσματα» William Bynum, «Μικρή ιστορία της επιστήμης», μτφρ. Νίκος Αποστολόπουλος, Εκδόσεις Πατάκη-Patakis Publishers, 2013, vivliopoleiopataki.gr/bkm/09126.