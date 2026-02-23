2026-02-23 09:42:05
Φωτογραφία για ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Εξαιρετική αισθητική και πρακτικές λύσεις αποθήκευσης σε 34τμ

Η διαμόρφωση ενός χώρου μόλις 34τμ σε ένα λειτουργικό σπίτι δεν είναι πάντα ένα πετυχημένο εγχείρημα, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση το αποτέλεσμα είναι πραγμακά εξαιρετικό τόσο αισθητικά όσο  και λειτουργικά.

Σχεδόν minimal ύφος, βασισμένο τόσο σε κλασικά και retro στοιχεία που ταιριάζουν με την αρχιτεκτονική του χώρου, όσο και σε επιλογές πιο σύγχρονης αισθητικής. Υλικά και αποχρώσεις που ενισχύουν την αντανάκλαση του φωτός, με κυρίαρχο το απαλό γκρι, και ιδιαίτερα διακριτικές λύσεις αποθήκευσης διαμορφώνουν έναν χώρο λειτουργικό, χωρίς να «ασφυκτιά» από έπιπλα μεγάλου όγκου. Το αποτέλεσμα είναι ένα σπίτι με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες ενός ατόμου, παρά το πολύ μικρό του μέγεθος.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

historiskahem.se

