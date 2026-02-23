Σφοδρή χιονοθύελλα σαρώνει την Νέα Υόρκη – Κλειστά αεροδρόμια, ακυρώσεις τρένων και 660.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα [εικόνες - βίντεο]
2026-02-23 23:45:34
Περισσότερα από 40 εκατομμύρια άνθρωποι στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, από το Μέριλαντ μέχρι το Μέιν, είναι αντιμέτωποι σήμερα με μια χιονοθύελλα σπάνιας σφοδρότητας, η οποία έχει παραλύσει τη μεγαλούπολη της Νέας Υόρκης.eleftherostypos.grΣύμφωνα με το CNN, νωρίς το πρωί, στην πόλη Φρίχολντ, στο Νιου Τζέρσεϊ που απέχει μόλις 50 χιλιόμετρα από το Μανχάταν, το χιόνι έφτανε τουλάχιστον τα 60 εκατοστά. sidirodromikanea
