2026-02-23 23:45:34

Περισσότερα από 40 εκατομμύρια άνθρωποι στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, από το Μέριλαντ μέχρι το Μέιν, είναι αντιμέτωποι σήμερα με μια χιονοθύελλα σπάνιας σφοδρότητας, η οποία έχει παραλύσει τη μεγαλούπολη της Νέας Υόρκης.eleftherostypos.grΣύμφωνα με το CNN, νωρίς το πρωί, στην πόλη Φρίχολντ, στο Νιου Τζέρσεϊ που απέχει μόλις 50 χιλιόμετρα από το Μανχάταν, το χιόνι έφτανε τουλάχιστον τα 60 εκατοστά. sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ