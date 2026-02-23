Το Penwith House στέκεται με φυσική άνεση στο τοπίο της χερσονήσου Land’s End, προσφέροντας μια αρμονική σύνδεση ανάμεσα στη ζωή μέσα και έξω από το σπίτι.

Στον σχεδιασμό αυτού του σπιτιού, που σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό και σχεδιαστικό γραφείο COAL, ο φωτισμός, τα υλικά, οι έντονες αποχρώσεις και τα φυσικά υλικά, «συνεργάζονται» ιδανικά με το φυσικό περιβάλλον της Κορνουάλης.



Σε μια περιοχή όπου οι φυσικές συνθήκες και το θαλάσσιο περιβάλλον επηρεάζουν την αίσθηση του χώρου, κάθε επιλογή υλικού και διάταξης αντανακλά την επιθυμία για άνεση και διαχρονικότητα, σε έναν χώρο που το μπλε, το πράσινο και το κίτρινο κυριαρχούν, σε συνσυασμό με πραγματικά εξαιρετικής αισθητικής διακοσμητικές επιλογές σε έπιπλα και αντικείμενα. Με σεβασμό στη μοναδική γεωγραφία και τοπιογραφία, το Penwith House παρουσιάζει μια γενική διαμόρφωση που είναι ταυτόχρονα λειτουργική, ήρεμη και πλήρως ενταγμένη στο περιβάλλον της.

