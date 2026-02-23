2026-02-23 21:43:08
Φωτογραφία για HOME TOUR: Ένα υπέροχο σπίτι σε απόλυτη αρμονία με το τοπίο

Το Penwith House στέκεται με φυσική άνεση στο τοπίο της χερσονήσου Land’s End, προσφέροντας μια αρμονική σύνδεση ανάμεσα στη ζωή μέσα και έξω από το σπίτι.

Στον σχεδιασμό αυτού του σπιτιού, που σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό και σχεδιαστικό γραφείο COAL, ο φωτισμός, τα υλικά, οι έντονες αποχρώσεις και τα φυσικά υλικά, «συνεργάζονται» ιδανικά με το φυσικό περιβάλλον της  Κορνουάλης.

Σε μια περιοχή όπου οι φυσικές συνθήκες και το θαλάσσιο περιβάλλον επηρεάζουν την αίσθηση του χώρου, κάθε επιλογή υλικού και διάταξης αντανακλά την επιθυμία για άνεση και διαχρονικότητα, σε έναν χώρο που το μπλε, το πράσινο και το κίτρινο κυριαρχούν, σε συνσυασμό με πραγματικά εξαιρετικής αισθητικής διακοσμητικές επιλογές σε έπιπλα και αντικείμενα. Με σεβασμό στη μοναδική γεωγραφία και τοπιογραφία, το Penwith House παρουσιάζει μια γενική διαμόρφωση που είναι ταυτόχρονα λειτουργική, ήρεμη και πλήρως ενταγμένη στο περιβάλλον της.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

coalcornwall.com

SHARE
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πως να σώσετε ένα υπερποτισμένο φυτό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πως να σώσετε ένα υπερποτισμένο φυτό
Ο μύθος του «όλα ανακυκλώνονται»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο μύθος του «όλα ανακυκλώνονται»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Με γιορτινή διάθεση και φόντο το φυσικό τοπίο της λίμνης Αμβρακίας γιορτασαν και φέτος τα Κούλουμα στο Ριβιο
Με γιορτινή διάθεση και φόντο το φυσικό τοπίο της λίμνης Αμβρακίας γιορτασαν και φέτος τα Κούλουμα στο Ριβιο
«Lockdown mode»: Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ iPhone ΓΙΑ ΥΨΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ
«Lockdown mode»: Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ iPhone ΓΙΑ ΥΨΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ
Prime Time: Απόλυτη κυριαρχία «Το Σόι Σου» - Late Night: Πρωτιά για «Στην Αγκαλιά του Φάνη»
Prime Time: Απόλυτη κυριαρχία «Το Σόι Σου» - Late Night: Πρωτιά για «Στην Αγκαλιά του Φάνη»
Μεσημεριανή Ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία για τις «Αποκαλύψεις», μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό
Μεσημεριανή Ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία για τις «Αποκαλύψεις», μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό
HOME TOUR: Αυθεντικό Σκανδιναβικό ύφος σε γήινες αποχρώσεις
HOME TOUR: Αυθεντικό Σκανδιναβικό ύφος σε γήινες αποχρώσεις
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Γρίπη: Ποια είναι τα καλύτερα τρόφιμα για να την αντιμετωπίσετε και ποια σας επιβαρύνουν
Γρίπη: Ποια είναι τα καλύτερα τρόφιμα για να την αντιμετωπίσετε και ποια σας επιβαρύνουν
Φωτισμός εξωτερικών χώρων: τύποι και τοποθέτηση
Φωτισμός εξωτερικών χώρων: τύποι και τοποθέτηση
Η Trenitalia θα αγοράσει 74 επιπλέον τρένα υψηλής ταχύτητας Frecciarossa 1000
Η Trenitalia θα αγοράσει 74 επιπλέον τρένα υψηλής ταχύτητας Frecciarossa 1000
Αφγανός μαχαιροποιός συνελήφθη σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Γερμανία μετά την επίθεση σε Μάρτυρες του Ιεχωβά, καθώς γενναίοι μάρτυρες τον ακινητοποίησαν
Αφγανός μαχαιροποιός συνελήφθη σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Γερμανία μετά την επίθεση σε Μάρτυρες του Ιεχωβά, καθώς γενναίοι μάρτυρες τον ακινητοποίησαν
Ασπρόπυργος: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Ασφάλειας – Βρήκαν από ναρκωτικά έως υλικό του ΟΣΕ
Ασπρόπυργος: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Ασφάλειας – Βρήκαν από ναρκωτικά έως υλικό του ΟΣΕ