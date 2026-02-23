2026-02-23 20:28:07

Τι να προσέξετε με τα ροφήματα, τις τροφές, τα μπαχαρικά και τα γλυκά. Ποια συστατικά χρειάζεστε.



Αν έχετε γρίπη, ίσως αναρωτιέστε ποια είναι η καλύτερη διατροφή για να αναρρώσετε πιο γρήγορα. Ει μη τι άλλο όλοι έχουμε ακούσει πως όταν έχουμε πυρετό πρέπει να τρώμε ελαφρά. Ή μήπως όχι;



«Η πρώτη επιλογή πρέπει να είναι τα άφθονα υγρά», λέει η οικογενειακή ιατρός Neha Vyas, επίκουρη καθηγήτρια Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Case Western Reserve, του Οχάιο. «Τα υγρά είναι απαραίτητα για να μπορέσει ο οργανισμός να διαχειριστεί κάθε εμπύρετη λοίμωξη. Επομένως όταν κάποιος έχει γρίπη πρέπει να ενυδατώνεται καλά, πίνοντας νερό ή ροφήματα με ηλεκτρολύτες. Μπορεί επίσης να πίνει ζωμούς, τσάι και άλλα αφεψήματα (π.χ. χαμομήλι)».



