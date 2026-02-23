2026-02-23 20:28:07
Φωτογραφία για Γρίπη: Ποια είναι τα καλύτερα τρόφιμα για να την αντιμετωπίσετε και ποια σας επιβαρύνουν
Τι να προσέξετε με τα ροφήματα, τις τροφές, τα μπαχαρικά και τα γλυκά. Ποια συστατικά χρειάζεστε.

Αν έχετε γρίπη, ίσως αναρωτιέστε ποια είναι η καλύτερη διατροφή για να αναρρώσετε πιο γρήγορα. Ει μη τι άλλο όλοι έχουμε ακούσει πως όταν έχουμε πυρετό πρέπει να τρώμε ελαφρά. Ή μήπως όχι;

«Η πρώτη επιλογή πρέπει να είναι τα άφθονα υγρά», λέει η οικογενειακή ιατρός Neha Vyas, επίκουρη καθηγήτρια Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Case Western Reserve, του Οχάιο. «Τα υγρά είναι απαραίτητα για να μπορέσει ο οργανισμός να διαχειριστεί κάθε εμπύρετη λοίμωξη. Επομένως όταν κάποιος έχει γρίπη πρέπει να ενυδατώνεται καλά, πίνοντας νερό ή ροφήματα με ηλεκτρολύτες. Μπορεί επίσης να πίνει ζωμούς, τσάι και άλλα αφεψήματα (π.χ. χαμομήλι)».

Η Trenitalia θα αγοράσει 74 επιπλέον τρένα υψηλής ταχύτητας Frecciarossa 1000
Φωτισμός εξωτερικών χώρων: τύποι και τοποθέτηση
Your Face Sounds Familiar: Ποια τρία ονόματα «κλειδώνουν» για τον νέο κύκλο στον ΑΝΤ1
ΕΟΔΥ: 3 νέοι θάνατοι ασθενών με γρίπη και 2 με CoViD
Σπατάλη τροφίμων. Πόσα τρόφιμα πετάμε πραγματικά κάθε χρόνο
ΓΑΙΑΟΣΕ: Ποια είναι τα 2+1 έργα - «σημαία» στη Θεσσαλονίκη
Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη: Πρώτο το «Καλύτερα δε γίνεται!» – Σταθερά ψηλά ο «Τροχός»
Αφγανός μαχαιροποιός συνελήφθη σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Γερμανία μετά την επίθεση σε Μάρτυρες του Ιεχωβά, καθώς γενναίοι μάρτυρες τον ακινητοποίησαν
Ασπρόπυργος: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Ασφάλειας – Βρήκαν από ναρκωτικά έως υλικό του ΟΣΕ
Ποιοι ταξιδεύουν δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Όλες οι κατηγορίες αναλυτικά
Ριζικές αλλαγές στον σιδηρόδρομο!
Έπιπλα σε γωνίες: αξιοποίηση ή υπερφόρτωση
