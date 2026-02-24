2026-02-24 10:23:59

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), ζητώντας άμεση συνάντηση και παρέμβαση για την επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει μετά τη διακοπή χορήγησης ταινιών μέτρησης γλυκόζης σε περίπου 20.000 πάσχοντες. Το ζήτημα αφορά συνολικά 1.292.729 άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα.



Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οι συνεχείς προσπάθειες και παρεμβάσεις της προς τον ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας για την άρση της απόφασης δεν απέδωσαν. Όπως διαμαρτύρεται η Ομοσπονδία, ούτε ο υπουργός Υγείας ούτε η διοικήτρια του Οργανισμού ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα για επανεξέταση της ρύθμισης, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμένει άλυτο και χιλιάδες ασθενείς να στερούνται τις αναγκαίες ταινίες μέτρησης.



Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ