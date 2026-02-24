2026-02-24 01:11:23
Φωτογραφία για 7:11 αναπνοή – πώς η βαθιά αναπνοή μας κάνει να νιώθουμε πιο χαλαροί.
Οι τεχνικές αναπνοής ως ένας τρόπος μείωσης του άγχους και ελέγχου των επιπέδων στρες.

Πώς μια αναπνοή μπορεί να μειώσει τη συναισθηματική διέγερση;

Η απάντηση είναι πολύ απλή και, μόλις γίνει κατανοητή, παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο κατανόησης που μπορεί να ενθαρρύνει περισσότερους από εμάς να δοκιμάσουμε αυτό το απλό και αποτελεσματικό εργαλείο για τον έλεγχο των επιπέδων άγχους μας. 

Οι τεχνικές αναπνοής δεν είναι απλώς "κόλπα του μυαλού"

Παράγουν μια σωματική απόκριση που μειώνει το άγχος με έναν πολύ φυσικό τρόπο.

Όλες οι τεχνικές βαθιάς αναπνοής έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: λειτουργούν διεγείροντας αυτό που είναι γνωστό ως παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. 

Μπορεί να έχουμε ακούσει για την αντίδραση "μάχης ή φυγής" - αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη για να περιγράψει τι συμβαίνει όταν το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο μας προετοιμάζει για κάθε είδους δράση, συμπεριλαμβανομένου του να σηκωθούμε από το κρεβάτι τα πρωινά, αρχίζει να εργάζεται ακόμη πιο σκληρά επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε υπό σοβαρή απειλή      ...συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/7-11-anapnoi-pos-i-vathia-anapnoi-mas-kanei-na-niothoyme-pio-chalaroi/

                κείμενο και επιμέλεια κειμένου: thalia
botanologia
