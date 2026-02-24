Η Microsoft συνεχίζει τις αλλαγές στα Windows 11 ανανεώνοντας το μενού Έναρξη. Η νέα έκδοση άρχισε να διατίθεται σταδιακά προς τα τέλη του 2025 και φέρνει διαφορετική διάταξη, περισσότερο χώρο για εφαρμογές και νέες ενσωματώσεις λειτουργιών.

Το redesign δεν έχει περάσει απαρατήρητο. Κάποιοι χρήστες το θεωρούν πιο λειτουργικό, ενώ άλλοι το βλέπουν ως πιο βαρύ και λιγότερο πρακτικό από τις παλαιότερες εκδόσεις.

Πώς αλλάζει η δομή του μενού

Το νέο μενού Έναρξη είναι μεγαλύτερο και καταλαμβάνει περισσότερο χώρο στην οθόνη. Χωρίζεται σε τρεις βασικές ενότητες.

Καρφιτσωμένες εφαρμογές για ό,τι έχει επιλέξει ο χρήστης.Συνιστώμενα για προτάσεις εφαρμογών και περιεχομένου.Όλες οι εφαρμογές για πλήρη λίστα εγκατεστημένων προγραμμάτων.

Η πλοήγηση σε όλες τις εφαρμογές γίνεται με κύλιση, ενώ υπάρχει δυνατότητα ομαδοποίησης ανά κατηγορία, όπως εργαλεία παραγωγικότητας ή ανάπτυξης.

Ενσωμάτωση Phone Link μέσα στο μενού Έναρξη

Μία από τις σημαντικές προσθήκες είναι η ενσωμάτωση του Phone Link. Μέσα από πλευρική περιοχή στο μενού μπορείς να βλέπεις στοιχεία από συνδεδεμένο smartphone.

Προσφέρει γρήγορη πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες κινητού χωρίς να ανοίγεις ξεχωριστή εφαρμογή. Είναι χρήσιμο για όσους δουλεύουν ταυτόχρονα σε PC και τηλέφωνο.

Ο ρόλος της ενότητας Συνιστώμενα

Η ενότητα Συνιστώμενα δείχνει εφαρμογές και προτάσεις που θεωρεί το σύστημα ότι μπορεί να σε ενδιαφέρουν. Η Microsoft τη χρησιμοποιεί και για ανάδειξη λειτουργιών και υπηρεσιών.

Δεν αρέσει σε όλους. Πολλοί χρήστες τη θεωρούν περιττή ή διαφημιστική. Υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης, αλλά απαιτεί επιπλέον ρυθμίσεις και επηρεάζει και άλλα στοιχεία, όπως πρόσφατες εφαρμογές και ιστορικό δραστηριότητας.

Περισσότερος χώρος αλλά λιγότερη ευελιξία

Το μεγαλύτερο μέγεθος βοηθά όσους θέλουν να βλέπουν περισσότερα στοιχεία με τη μία. Όμως δεν υπάρχει επιλογή αλλαγής μεγέθους, κάτι που περιορίζει την παραμετροποίηση.

Αρκετοί χρήστες ζητούν πιο απλή και συμπαγή μορφή. Συχνά γίνεται σύγκριση με παλαιότερες εκδόσεις, όπου το μενού Έναρξη θεωρείται πιο καθαρό και άμεσο.

