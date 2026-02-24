2026-02-24 08:31:50
Η επιστροφή της κωμικής σειράς «Υπέροχα πλάσματα» φαίνεται πως δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά μέσα από τη συχνότητα του Alpha, καθώς το κανάλι αποφάσισε να μην εντάξει το reunion στο νέο του πρόγραμμα.

Αν και αρχικά υπήρχε θετική διάθεση για την αναβίωση της σειράς, η οποία αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το τηλεοπτικό κοινό, το σχέδιο πέρασε από στάδιο «παγώματος» πριν οδηγηθεί οριστικά στη ματαίωση. Σύμφωνα με πληροφορίες της Real News, ο Alpha είχε ζητήσει πριν από λίγες εβδομάδες επιπλέον χρόνο από την εταιρεία παραγωγής Tanweer ώστε να επανεξετάσει το ενδεχόμενο υλοποίησης του project.

Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας, το κανάλι αποφάσισε να αποσυρθεί από την παραγωγή, επικαλούμενο κυρίως λόγους που σχετίζονται με τον προγραμματισμό και το διαθέσιμο budget της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν.

Έτσι, περίπου είκοσι χρόνια μετά την πρώτη προβολή της, η σειρά που ετοιμαζόταν να επιστρέψει στη μικρή οθόνη μένει προσωρινά χωρίς τηλεοπτική «στέγη». Η εταιρεία παραγωγής βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση νέου καναλιού για τη φιλοξενία του reunion της κωμικής σειράς της Μυρτούς Κοντοβά.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της Real News, έχει ήδη γίνει μια πρώτη προσέγγιση προς την ΕΡΤ, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί κάποια συμφωνία μέχρι στιγμής.



Πηγή: tvnea.com
