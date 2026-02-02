2026-02-02 12:29:43
Φωτογραφία για Διαβήτης: Χωρίς αποζημίωση τα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης
Η Ελλάδα παραμένει μία από τις ελάχιστες χώρες της Ε.Ε. που δεν αποζημιώνει τα CGM για τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ασθένειες παγκοσμίως, με σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και υγειονομικές επιπτώσεις. Οι επιπλοκές της νόσου - καρδιαγγειακά νοσήματα, νεφροπάθειες, απώλεια όρασης, νευροπάθειες - επιβαρύνουν σημαντικά τόσο την ποιότητα ζωής των ασθενών όσο και το σύστημα Υγείας της χώρας.

Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα, με τον επιπολασμό της νόσου να παραμένει υψηλός στη χώρα μας (11,9% έναντι 9,2% στις χώρες της Ευρώπης).

