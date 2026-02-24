2026-02-24 08:02:54

Για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση συνεχίζεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η εξέταση του Αντώνη Ψαρόπουλου, δικηγόρου και πατέρα της 21χρονης Μάρθης που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.larissanet.grΗ δίκη αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας και συγκεκριμένα η μη προσκόμιση των βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης sidirodromikanea

