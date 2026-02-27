Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε το «Buongiorno» (14,4%), διατηρώντας μικρό αλλά καθαρό προβάδισμα.

Σε πολύ κοντινή απόσταση ακολούθησαν το «Super Κατερίνα» (13,5%) και «Το Πρωινό» (13,1%), διαμορφώνοντας τριπλή μάχη με υψηλά ποσοστά.

Πιο πίσω κινήθηκαν οι «Αταίριαστοι» (8,9%), ενώ το «Breakfast@Star» (5,5%), το «Πρωίαν σε Είδον» (4,8%) και το «10 Παντού» (4,5%) κατέγραψαν χαμηλότερες επιδόσεις.

Πηγή: tvnea.com