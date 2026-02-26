Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Ρουκ Ζουκ» (14,5%), καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ημέρας.

Ακολούθησε μια κλειστή τριάδα με τον «Τροχό της Τύχης» (12,5%), το «Live News» (12,6%) και το «Deal» (12,1%), που κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα και κράτησαν έντονο τον ανταγωνισμό.

Πιο πίσω βρέθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (10,5%), ενώ το «Cash or Trash (E)» (8,7%) και το «Flat Hunters» (7,3%) κατέγραψαν μεσαίες επιδόσεις.

Χαμηλότερα κινήθηκαν το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» (6,4%), οι «Καθαρές Κουβέντες» (5,2%), το «Το Δόλωμα» (5,2%), το «Happy Traveller (E)» (3,1%) και το «Το ’Χουμε!» (1,9%).

