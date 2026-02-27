





Αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος της prime time ήταν το «Το Σόι Σου VI» (22,7%), σημειώνοντας τη μεγαλύτερη επίδοση της βραδιάς και αφήνοντας καθαρή απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» (18,0%), ενώ πολύ κοντά ακολούθησε ο αγώνας «UEFA Europa League: Θέλτα – ΠΑΟΚ» (16,1%). Διψήφιο ποσοστό κατέγραψαν επίσης το «MasterChef 10» (12,0%) και το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Special» (11,5%).

Στη μεσαία κλίμακα κινήθηκαν η «Μια Νύχτα Μόνο» (10,2%) και το «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» (9,9%), ενώ χαμηλότερα βρέθηκαν το «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος (E)» (7,6%), η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» (6,9%) και το «Survivor» (6,4%).

Στις τελευταίες θέσεις της ζώνης καταγράφηκαν το «Real View» (2,5%), το «Το Παιδί» (1,0%) και το «Στην Πίεση» (0,6%).

Late Night Ζώνη

Στη late night, πρώτη επιλογή ήταν η «Αυτοψία» (7,6%), με το «Στην Αγκαλιά του Φάνη» (6,7%) και το «The Football Show» (6,2%) να ακολουθούν σε κοντινή απόσταση. Πιο πίσω βρέθηκαν τα «Κοινωνία Άνω Κάτω» (4,1%) και «Mega Stories» (3,8%).

