2026-02-27 11:23:53
Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα MEGA» (16,8%), σημειώνοντας σαφές προβάδισμα από τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha» (13,9%), ενώ το «Σήμερα» (10,6%) διατήρησε διψήφιο ποσοστό. Πιο πίσω κινήθηκαν το «Καλημέρα Ελλάδα» (9,2%) και η «Ώρα Ελλάδος» (8,5%).

Χαμηλότερη ήταν η επίδοση για το «Νωρίς – Νωρίς» (2,8%), που έμεινε αρκετά πίσω από τα υπόλοιπα προγράμματα της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτο το «Buongiorno», ανάσα διαφορά από «Super Κατερίνα» και «Το Πρωινό»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτο το «Buongiorno», ανάσα διαφορά από «Super Κατερίνα» και «Το Πρωινό»
