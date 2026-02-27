Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα MEGA» (16,8%), σημειώνοντας σαφές προβάδισμα από τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha» (13,9%), ενώ το «Σήμερα» (10,6%) διατήρησε διψήφιο ποσοστό. Πιο πίσω κινήθηκαν το «Καλημέρα Ελλάδα» (9,2%) και η «Ώρα Ελλάδος» (8,5%).

Χαμηλότερη ήταν η επίδοση για το «Νωρίς – Νωρίς» (2,8%), που έμεινε αρκετά πίσω από τα υπόλοιπα προγράμματα της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com