Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πρωινή Ενημερωτική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Κοινωνία Ώρα MEGA16.8%Happy Day στον Alpha13.9%Σήμερα10.6%Καλημέρα Ελλάδα9.2%Ώρα Ελλάδος8.5%Νωρίς – Νωρίς2.8%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Buongiorno14.4%Super Κατερίνα13.5%Το Πρωινό13.1%Αταίριαστοι8.9%Breakfast@Star5.5%Πρωίαν σε Είδον4.8%10 Παντού4.5%Μεσημεριανή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις12.2%Αλήθειες με τη Ζήνα7.4%Live You5.2%Ώρα για Ψυχαγωγία3.9%Όπου Υπάρχει Ελλάδα3.3%Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος2.2%Απογευματινή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Live News15.0%Τροχός της Τύχης14.4%Deal11.7%Cash or Trash10.8%The Chase10.8%Οικογενειακές Ιστορίες9.5%Εφοπλιστίνα9.1%Διαχωρίζω τη Θέση μου8.2%Ρουκ Ζουκ7.8%Στούντιο 46.0%Flat Hunters5.3%Καθαρές Κουβέντες5.1%Το 'Χουμε!2.3%Happy Traveller (E)1.7%Prime TimeΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Το Σόι Σου VI22.7%Μπαμπά Σ' Αγαπώ18.0%UEFA Europa League: Θέλτα – ΠΑΟΚ16.1%MasterChef 1012.0%Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Special11.5%Μια Νύχτα Μόνο10.2%Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι9.9%Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος (E)7.6%Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος6.9%Survivor6.4%Real View2.5%Το Παιδί1.0%Στην Πίεση0.6%Late NightΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αυτοψία7.6%Στην Αγκαλιά του Φάνη6.7%The Football Show6.2%Κοινωνία Άνω Κάτω4.1%Mega Stories3.8%Πηγή: tvnea.com