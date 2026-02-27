2026-02-27 11:23:53
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/2/2026)

 



Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company 

Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Κοινωνία Ώρα MEGA

16.8%

Happy Day στον Alpha

13.9%

Σήμερα

10.6%

Καλημέρα Ελλάδα

9.2%

Ώρα Ελλάδος

8.5%

Νωρίς – Νωρίς

2.8%

Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Buongiorno

14.4%

Super Κατερίνα

13.5%

Το Πρωινό

13.1%

Αταίριαστοι

8.9%

Breakfast@Star

5.5%

Πρωίαν σε Είδον

4.8%

10 Παντού

4.5%

Μεσημεριανή Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αποκαλύψεις

12.2%

Αλήθειες με τη Ζήνα

7.4%

Live You

5.2%

Ώρα για Ψυχαγωγία

3.9%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

3.3%

Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος

2.2%

Απογευματινή Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Live News

15.0%

Τροχός της Τύχης

14.4%

Deal

11.7%

Cash or Trash

10.8%

The Chase

10.8%

Οικογενειακές Ιστορίες

9.5%

Εφοπλιστίνα

9.1%

Διαχωρίζω τη Θέση μου

8.2%

Ρουκ Ζουκ

7.8%

Στούντιο 4

6.0%

Flat Hunters

5.3%

Καθαρές Κουβέντες

5.1%

Το ’Χουμε!

2.3%

Happy Traveller (E)

1.7%

Prime Time

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Το Σόι Σου VI

22.7%

Μπαμπά Σ’ Αγαπώ

18.0%

UEFA Europa League: Θέλτα – ΠΑΟΚ

16.1%

MasterChef 10

12.0%

Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Special

11.5%

Μια Νύχτα Μόνο

10.2%

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι

9.9%

Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος (E)

7.6%

Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος

6.9%

Survivor

6.4%

Real View

2.5%

Το Παιδί

1.0%

Στην Πίεση

0.6%

Late Night

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αυτοψία

7.6%

Στην Αγκαλιά του Φάνη

6.7%

The Football Show

6.2%

Κοινωνία Άνω Κάτω

4.1%

Mega Stories

3.8%

Πηγή: tvnea.com
