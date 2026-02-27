Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Live News» (15,0%), καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ημέρας.

Ακολούθησε ο «Τροχός της Τύχης» (14,4%), ενώ το «Deal» (11,7%) κινήθηκε επίσης σε υψηλά επίπεδα. Διψήφιο ποσοστό σημείωσαν τόσο το «Cash or Trash» (10,8%) όσο και το «The Chase» (10,8%), που ισοβάθμησαν.

Στη μεσαία κλίμακα βρέθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (9,5%), η «Εφοπλιστίνα» (ΣΚΑΪ 9,1%), το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» (8,2%) και το «Ρουκ Ζουκ» (7,8%).

Πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Στούντιο 4» (6,0%), οι «Καθαρές Κουβέντες» (5,1%), το «Flat Hunters» (5,3%), ενώ το «Το ’Χουμε!» (2,3%) και το «Happy Traveller (E)» (1,7%) κατέγραψαν τις χαμηλότερες επιδόσεις.

Πηγή: tvnea.com