Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Live News» (15,0%), καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ημέρας.

Ακολούθησε ο «Τροχός της Τύχης» (14,4%), ενώ το «Deal» (11,7%) κινήθηκε επίσης σε υψηλά επίπεδα. Διψήφιο ποσοστό σημείωσαν τόσο το «Cash or Trash» (10,8%) όσο και το «The Chase» (10,8%), που ισοβάθμησαν.

Στη μεσαία κλίμακα βρέθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (9,5%), η «Εφοπλιστίνα» (ΣΚΑΪ 9,1%), το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» (8,2%) και το «Ρουκ Ζουκ» (7,8%).

Πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Στούντιο 4» (6,0%), οι «Καθαρές Κουβέντες» (5,1%), το «Flat Hunters» (5,3%), ενώ το «Το ’Χουμε!» (2,3%) και το «Happy Traveller (E)» (1,7%) κατέγραψαν τις χαμηλότερες επιδόσεις.



Πηγή: tvnea.com
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/2/2026)
Μεσημεριανή Ζώνη: Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης οι «Αποκαλύψεις»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Καθαρή πρωτιά για «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτο το «Buongiorno», ανάσα διαφορά από «Super Κατερίνα» και «Το Πρωινό»
Μεσημεριανή Ζώνη: Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης οι «Αποκαλύψεις»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/2/2026)
Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για «Ρουκ Ζουκ», τριπλή μάχη πίσω της
Prime Time: Σαρωτικό «Το Σόι Σου», δυνατή μάχη για τη δεύτερη θέση
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/2/2026)
Η «Σύγκρουση» του MEGA ξεκίνησε γυρίσματα...
Μαζεύουν υπογραφές – λέει – για να φύγει ο Άδωνις Γεωργιάδης από το Υπουργείο Υγείας
Πόσο ασφαλή είναι τα τρένα στην Ελλάδα σήμερα;
