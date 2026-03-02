2026-03-02 10:30:53
Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκαν οι Δεκατιανοί, καταγράφοντας 15,8% στο δυναμικό κοινό και περνώντας οριακά μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Ακριβώς πίσω τους ακολούθησε το Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση με 15,3%, σε απόσταση μισής μονάδας, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα κλειστό δίδυμο στην πρώτη γραμμή.

Το Χαμογέλα και Πάλι! σημείωσε 10,1%, διατηρώντας διψήφια επίδοση, ενώ η εκπομπή Open Επικαιρότητα κινήθηκε επίσης σε διψήφια επίπεδα με 10,2%.

Πιο χαμηλά βρέθηκε το Σαββατοκύριακο Παρέα με 5,9%, ενώ το «Καλημέρα Είπαμε;» κατέγραψε 4,1%, συμπληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.



