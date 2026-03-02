2026-03-02 10:30:53
Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το Θα σε Κάνω Βασίλισσα (Star), καταγράφοντας 15,8% στο δυναμικό κοινό και σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση της βραδιάς.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Grand Prize με 12,0%, ενώ πολύ κοντά κινήθηκε η επανάληψη του Το Σόι σου (VI) με 11,8%.

Διψήφιο ποσοστό σημείωσε και ο Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης (ΑΝΤ1) με 10,3%, διατηρώντας επαφή με την πρώτη τριάδα.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν ο Γιατρός με 7,7% και το Έχω Παιδιά (Ε) με 7,5%, ενώ η σειρά Η Λίζα και η Άλλη (Mega) κατέγραψε 6,6%. Στο ίδιο εύρος κινήθηκε και το ΧΧΧ: Επανεκκίνηση (Alpha) με 6,1%.

Η εικόνα της βραδινής ζώνης δείχνει ξεκάθαρη πρωτιά, με διακριτές αποστάσεις από εκεί και πέρα και έντονο ανταγωνισμό στη μεσαία κατάταξη.

Late Night: Ισοπαλία για «Μονόμπαλα» και «The 2Night Show»

Στη late night ζώνη, το Μονόμπαλα και το The 2Night Show μοιράστηκαν την πρώτη θέση, καθώς και οι δύο εκπομπές σημείωσαν 9,8%.

Το Super Μπάλα Live ακολούθησε με 4,7%, διαμορφώνοντας τη συνολική εικόνα της νυχτερινής ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
