2026-03-02 10:30:53
Φωτογραφία για Μεσημεριανή και Απογευματινή ζώνη: Μπροστά ο «Τροχός της Τύχης»



Στην κορυφή της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης βρέθηκε ο Τροχός της Τύχης με 15,1% στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ισοπαλία ανάμεσα στον Ο Γεροντοκόρος (ΑΝΤ1) και τον Ο Τρελοπενηντάρης (Star), καθώς αμφότεροι σημείωσαν 12,4%, μοιραζόμενοι τη δεύτερη θέση στη ζώνη.

Σε διψήφια επίπεδα κινήθηκαν επίσης το Καλύτερα δε Γίνεται!  με 10,7% και το The Chase με 10,1%, ενώ η επανάληψη της σειράς Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) κατέγραψε 9,6%.

Λίγο χαμηλότερα βρέθηκαν το Traction με 8,9%, οι Εξελίξεις Τώρα με 7,8%, το Kitchen Lab (E) με 7,7% και οι Τρομεροί Γονείς με 7,5%.

Στα χαμηλότερα ποσοστά της ζώνης κινήθηκαν η εκπομπή Η Επιχείρησή σου Μπορεί με 3,8%, το Υγεία Πάνω απ’ Όλα με 2,3% και το EurovisionGR με 1,3%, διαμορφώνοντας τη συνολική εικόνα της ημέρας.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Prime Time: Πρωτιά για το «Θα σε Κάνω Βασίλισσα» – οριακή μάχη για τη δεύτερη θέση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime Time: Πρωτιά για το «Θα σε Κάνω Βασίλισσα» – οριακή μάχη για τη δεύτερη θέση
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτοι οι «Δεκατιανοί» – οριακή μάχη με τον Μάνεση
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτοι οι «Δεκατιανοί» – οριακή μάχη με τον Μάνεση
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ανατροπή στην κορυφή με το «Καλημέρα» πρώτο
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ανατροπή στην κορυφή με το «Καλημέρα» πρώτο
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτοι οι «Δεκατιανοί» – οριακή μάχη με τον Μάνεση
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτοι οι «Δεκατιανοί» – οριακή μάχη με τον Μάνεση
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Mega Σαββατοκύριακο» οδηγεί την κούρσα
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Mega Σαββατοκύριακο» οδηγεί την κούρσα
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Στην κορυφή το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Στην κορυφή το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (27/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (27/2/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δημιουργία νέου λογαριασμού ΚΜΕΣ (vid)
Δημιουργία νέου λογαριασμού ΚΜΕΣ (vid)
Ψήφος εμπιστοσύνης στους δημοσιογράφους του ΣΚΑΪ
Ψήφος εμπιστοσύνης στους δημοσιογράφους του ΣΚΑΪ
«FLAT HUNTERS»: Τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα
«FLAT HUNTERS»: Τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα
Φωτογραφίες μετά τον εκτροχιασμό του τρένου της Rovos Rail στη Ναμίμπια
Φωτογραφίες μετά τον εκτροχιασμό του τρένου της Rovos Rail στη Ναμίμπια
Συντάξεις: Εως 90 ευρώ μεγαλύτερη ανάλογα με τον μήνα αίτησης -Πόσα θα πάρουν όσοι βγαίνουν φέτος με 35 ως 40 έτη εργασίας στο Δημόσιο [πίνακες]
Συντάξεις: Εως 90 ευρώ μεγαλύτερη ανάλογα με τον μήνα αίτησης -Πόσα θα πάρουν όσοι βγαίνουν φέτος με 35 ως 40 έτη εργασίας στο Δημόσιο [πίνακες]