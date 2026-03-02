





Στην κορυφή της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης βρέθηκε ο Τροχός της Τύχης με 15,1% στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ισοπαλία ανάμεσα στον Ο Γεροντοκόρος (ΑΝΤ1) και τον Ο Τρελοπενηντάρης (Star), καθώς αμφότεροι σημείωσαν 12,4%, μοιραζόμενοι τη δεύτερη θέση στη ζώνη.

Σε διψήφια επίπεδα κινήθηκαν επίσης το Καλύτερα δε Γίνεται! με 10,7% και το The Chase με 10,1%, ενώ η επανάληψη της σειράς Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) κατέγραψε 9,6%.

Λίγο χαμηλότερα βρέθηκαν το Traction με 8,9%, οι Εξελίξεις Τώρα με 7,8%, το Kitchen Lab (E) με 7,7% και οι Τρομεροί Γονείς με 7,5%.

Στα χαμηλότερα ποσοστά της ζώνης κινήθηκαν η εκπομπή Η Επιχείρησή σου Μπορεί με 3,8%, το Υγεία Πάνω απ’ Όλα με 2,3% και το EurovisionGR με 1,3%, διαμορφώνοντας τη συνολική εικόνα της ημέρας.

