Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη φετινή Eurovision Song Contest 2026, Akylas, πραγματοποίησε πριν από λίγο μία ξεχωριστή εμφάνιση εκτός συνόρων, στο πλαίσιο της προωθητικής περιοδείας του για τον διαγωνισμό.

Ο νεαρός καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή του σερβικού εθνικού τελικού Pesma za Evroviziju 2026 και παρουσίασε ζωντανά το τραγούδι «Ferto», με το οποίο θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Η εμφάνισή του εντάσσεται στο promo tour που έχει ήδη ξεκινήσει, με πρώτο σταθμό τη Σερβία, στέλνοντας το μήνυμα πως η ελληνική αποστολή κινείται δυναμικά ενόψει Μαΐου.

Το «Ferto» απέσπασε θερμό χειροκρότημα από το κοινό του Βελιγραδίου, με τον Akylas να δίνει μία δυναμική και συναισθηματικά φορτισμένη ερμηνεία, παρουσιάζοντας στοιχεία από τη σκηνική προσέγγιση που πιθανότατα θα δούμε και στη μεγάλη σκηνή της Eurovision.

Δείτε την εμφάνισή του στο σχετικό βίντεο που κυκλοφορεί ήδη στο YouTube.







Πηγή: tvnea.com