





Με αιχμηρή δημοσιογραφική ματιά και ρεπορτάζ που φέρνουν στο προσκήνιο αποκαλυπτικά στοιχεία, η καθημερινή εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, «Αποκαλύψεις» ήταν πρώτη στη ζώνη μετάδοσής της, στο σύνολο κοινού, και τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η εκπομπή κατέγραψε πρωτιά στο σύνολο κοινού, με μέσο όρο 16,8% και 1,8 μονάδες διαφορά από το 2ο κανάλι.

Η εκπομπή σημείωσε την υψηλότερη επίδοσή της στο γυναικείο κοινό, όπου η τηλεθέαση έφτασε το 20,3%.

Τις «Αποκαλύψεις» παρακολούθησαν κατά μέσο όρο περίπου 1.138.000 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

Κάθε μεσημέρι στις 13:30, ο Πέτρος Κουσουλός και η εκπομπή «Αποκαλύψεις» βάζουν στο μικροσκόπιό τους συνταρακτικές υποθέσεις, αναδεικνύουν πρωτογενείς ειδήσεις και ξεδιπλώνουν όλες τις αθέατες πτυχές.

Πηγή: tvnea.com