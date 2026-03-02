2026-03-02 16:54:01
Φωτογραφία για Αποκαλύψεις: Στην κορυφή και τον μήνα Φεβρουάριο



Με αιχμηρή δημοσιογραφική ματιά και ρεπορτάζ που φέρνουν στο προσκήνιο αποκαλυπτικά στοιχεία, η καθημερινή εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, «Αποκαλύψεις» ήταν πρώτη στη ζώνη μετάδοσής της, στο σύνολο κοινού, και τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η εκπομπή κατέγραψε πρωτιά στο σύνολο κοινού, με μέσο όρο 16,8% και 1,8 μονάδες διαφορά από το 2ο κανάλι.

Η εκπομπή σημείωσε την υψηλότερη επίδοσή της στο γυναικείο κοινό, όπου η τηλεθέαση έφτασε το 20,3%.

Τις «Αποκαλύψεις» παρακολούθησαν κατά μέσο όρο περίπου 1.138.000 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

Κάθε μεσημέρι στις 13:30, ο Πέτρος Κουσουλός και η εκπομπή «Αποκαλύψεις» βάζουν στο μικροσκόπιό τους συνταρακτικές υποθέσεις, αναδεικνύουν πρωτογενείς ειδήσεις και ξεδιπλώνουν όλες τις αθέατες πτυχές.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τάκης Παπούλιας: Χωρίς νερό ο Πρόδρομος Ξηρομέρου και χωρίς καμιά ενημέρωση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τάκης Παπούλιας: Χωρίς νερό ο Πρόδρομος Ξηρομέρου και χωρίς καμιά ενημέρωση
Το MEGA στην κορυφή το πρώτο κρίσιμο 24ωρο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το MEGA στην κορυφή το πρώτο κρίσιμο 24ωρο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το MEGA στην κορυφή το πρώτο κρίσιμο 24ωρο
Το MEGA στην κορυφή το πρώτο κρίσιμο 24ωρο
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ανατροπή στην κορυφή με το «Καλημέρα» πρώτο
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ανατροπή στην κορυφή με το «Καλημέρα» πρώτο
Συντάξεις: Εως 90 ευρώ μεγαλύτερη ανάλογα με τον μήνα αίτησης -Πόσα θα πάρουν όσοι βγαίνουν φέτος με 35 ως 40 έτη εργασίας στο Δημόσιο [πίνακες]
Συντάξεις: Εως 90 ευρώ μεγαλύτερη ανάλογα με τον μήνα αίτησης -Πόσα θα πάρουν όσοι βγαίνουν φέτος με 35 ως 40 έτη εργασίας στο Δημόσιο [πίνακες]
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Στην κορυφή το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Στην κορυφή το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»
Μεσημεριανή Ζώνη: Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης οι «Αποκαλύψεις»
Μεσημεριανή Ζώνη: Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης οι «Αποκαλύψεις»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Άρθρο γνώμης - Μεταρρύθμιση ολκής, με μηδενικό οικονομικό κόστος, η ακομμάτιστη, ανεξάρτητη και διεκδικητική τοπική αυτοδιοίκηση.
Άρθρο γνώμης - Μεταρρύθμιση ολκής, με μηδενικό οικονομικό κόστος, η ακομμάτιστη, ανεξάρτητη και διεκδικητική τοπική αυτοδιοίκηση.
Το Πολωνικό Pendolino θα λειτουργεί σε τσεχικές γραμμές
Το Πολωνικό Pendolino θα λειτουργεί σε τσεχικές γραμμές
Με αναστολή λειτουργίας κινδυνεύει ο Οδοντωτός -Πολλά τα περιστατικά ακινητοποίησης συρμών στην ιστορική γραμμή.
Με αναστολή λειτουργίας κινδυνεύει ο Οδοντωτός -Πολλά τα περιστατικά ακινητοποίησης συρμών στην ιστορική γραμμή.
ΑΝΤ1: Αλλαγές χωρίς θεαματική ανατροπή της πρωινής ζώνης... - Ο Λιάγκας μπορεί να μην δεχτεί...
ΑΝΤ1: Αλλαγές χωρίς θεαματική ανατροπή της πρωινής ζώνης... - Ο Λιάγκας μπορεί να μην δεχτεί...
Επίσκεψη και ξενάγηση στο Πολεμικό Μουσείο
Επίσκεψη και ξενάγηση στο Πολεμικό Μουσείο