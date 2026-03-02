2026-03-02 07:55:37

Αύξηση σύνταξης μέχρι και 90 ευρώ μπορούν να κερδίσουν οι ασφαλισμένοι που θα συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2026, ανάλογα με τον μήνα που θα υποβάλουν την αίτηση.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΑλλο ποσό θα πάρουν όσοι κατέθεσαν αίτηση, για παράδειγμα, με 35 έτη τον Ιανουάριο του 2026 και άλλη, μεγαλύτερη σύνταξη, θα πάρουν όσοι καταθέτουν αίτηση τον Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του 2026. sidirodromikanea

