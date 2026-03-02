Συντάξεις: Εως 90 ευρώ μεγαλύτερη ανάλογα με τον μήνα αίτησης -Πόσα θα πάρουν όσοι βγαίνουν φέτος με 35 ως 40 έτη εργασίας στο Δημόσιο [πίνακες]
2026-03-02 07:55:37
Αύξηση σύνταξης μέχρι και 90 ευρώ μπορούν να κερδίσουν οι ασφαλισμένοι που θα συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2026, ανάλογα με τον μήνα που θα υποβάλουν την αίτηση.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΑλλο ποσό θα πάρουν όσοι κατέθεσαν αίτηση, για παράδειγμα, με 35 έτη τον Ιανουάριο του 2026 και άλλη, μεγαλύτερη σύνταξη, θα πάρουν όσοι καταθέτουν αίτηση τον Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του 2026. sidirodromikanea
