2026-03-02 14:19:09
Φωτογραφία για Με αναστολή λειτουργίας κινδυνεύει ο Οδοντωτός -Πολλά τα περιστατικά ακινητοποίησης συρμών στην ιστορική γραμμή.
Ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής της λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων εξετάζει η κυβέρνηση, μετά τα συνεχόμενα περιστατικά ακινητοποίησης συρμών και τα προβλήματα που καταγράφονται στην λειτουργία της ιστορικής γραμμής.ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΥΔΗiefimerida.grΤα επαναλαμβανόμενα συμβάντα έχουν πυροδοτήσει έντονο προβληματισμό για ζητήματα ασφάλειας, συντήρησης και sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΑΝΤ1: Αλλαγές χωρίς θεαματική ανατροπή της πρωινής ζώνης... - Ο Λιάγκας μπορεί να μην δεχτεί...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΑΝΤ1: Αλλαγές χωρίς θεαματική ανατροπή της πρωινής ζώνης... - Ο Λιάγκας μπορεί να μην δεχτεί...
Το Πολωνικό Pendolino θα λειτουργεί σε τσεχικές γραμμές
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το Πολωνικό Pendolino θα λειτουργεί σε τσεχικές γραμμές
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ιστορική ντίζελ μηχανή κινείται προς το μέλλον μηδενικών εκπομπών ρύπων στην Αγγλία
Ιστορική ντίζελ μηχανή κινείται προς το μέλλον μηδενικών εκπομπών ρύπων στην Αγγλία
Δολιοφθορά στο σιδηρόδρομο: Εισαγγελική έρευνα για την κλοπή καλωδίων τηλεδιοίκησης στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης
Δολιοφθορά στο σιδηρόδρομο: Εισαγγελική έρευνα για την κλοπή καλωδίων τηλεδιοίκησης στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης
Hellenic train: Ενίσχυση δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο – Πάτρα – Κιάτο και στον Προαστιακό Πάτρας
Hellenic train: Ενίσχυση δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο – Πάτρα – Κιάτο και στον Προαστιακό Πάτρας
Επανέρχονται οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας στη γραμμή Μαδρίτης-Σεβίλλης μετά τον εκτροχιασμό του Adamuz
Επανέρχονται οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας στη γραμμή Μαδρίτης-Σεβίλλης μετά τον εκτροχιασμό του Adamuz
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορεστιάδα – Ορμένιο.
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορεστιάδα – Ορμένιο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Επίσκεψη και ξενάγηση στο Πολεμικό Μουσείο
Επίσκεψη και ξενάγηση στο Πολεμικό Μουσείο
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/3/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/3/2026)
Κατερίνα Καινούργιου: Οι κριτικές ήταν λίγο υποκινούμενες από τα γραφεία Τύπου κάποιων καναλιών...
Κατερίνα Καινούργιου: Οι κριτικές ήταν λίγο υποκινούμενες από τα γραφεία Τύπου κάποιων καναλιών...
Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» κάνει σήμερα πρεμιέρα στο OPEN
Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» κάνει σήμερα πρεμιέρα στο OPEN
Σάκης Τανιμανίδης στο «κάδρο» του ΣΚΑΪ – Κρίση σχέσεων με ΑΝΤ1 ανοίγει δρόμο για νέα συνεργασία;
Σάκης Τανιμανίδης στο «κάδρο» του ΣΚΑΪ – Κρίση σχέσεων με ΑΝΤ1 ανοίγει δρόμο για νέα συνεργασία;