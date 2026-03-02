2026-03-02 14:19:09

Ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής της λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων εξετάζει η κυβέρνηση, μετά τα συνεχόμενα περιστατικά ακινητοποίησης συρμών και τα προβλήματα που καταγράφονται στην λειτουργία της ιστορικής γραμμής.ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΥΔΗiefimerida.grΤα επαναλαμβανόμενα συμβάντα έχουν πυροδοτήσει έντονο προβληματισμό για ζητήματα ασφάλειας, συντήρησης και sidirodromikanea

