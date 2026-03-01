Πρώτο στη μάχη της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης τερμάτισε το Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση (ΙΧ), καταγράφοντας 17,5% στο δυναμικό κοινό και εξασφαλίζοντας καθαρό προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι Δεκατιανοί με 10,4%, περνώντας σε διψήφια ποσοστά και διαμορφώνοντας τη βασική δυάδα της ημέρας.

Το Χαμογέλα και Πάλι! σημείωσε 9,3%, κινούμενο λίγο κάτω από το 10%, ενώ το Σαββατοκύριακο Παρέα ακολούθησε με 6,7%.

Τέλος, το «Καλημέρα Είπαμε;» κατέγραψε 2,1%, διαμορφώνοντας τη χαμηλότερη επίδοση της ζώνης.

