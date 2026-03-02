Η πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 παραμένει στο επίκεντρο των εξελίξεων, με το «Πρωινό» να αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά στους πίνακες τηλεθέασης. Παρά τις ημέρες με μονοψήφια ποσοστά, η εκπομπή συνεχίζει να βρίσκεται εντός ανταγωνισμού, σε αντίθεση με άλλες ψυχαγωγικές προσπάθειες του καναλιού που δεν κατάφεραν να σταθούν στον αέρα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανανέωση του συμβολαίου του Γιώργου Λιάγκα με τον ΑΝΤ1 δεν έχει ακόμη ξεκινήσει επίσημα, ωστόσο αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, λίγο πριν ή λίγο μετά το Πάσχα. Σε κάθε περίπτωση, το περιβάλλον για την ανανέωση κρίνεται θετικό, καθώς η εκπομπή παραμένει σημαντική για το πρόγραμμα του σταθμού.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται, η ανανέωση της παραγωγής θα περιλαμβάνει ριζικές αλλαγές τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες. Η ομάδα του «Πρωινού» αναμένεται να αναδιαμορφωθεί πλήρως, με στόχο να ενισχυθεί η δυναμική της εκπομπής και να αναβαθμιστεί το περιεχόμενο που παρουσιάζεται στους τηλεθεατές.

Παράλληλα, φέρεται να συζητείται η επιστροφή της έναρξης της εκπομπής στη ζώνη των 10:00, ενώ στο νέο συμβόλαιο του παρουσιαστή ενδέχεται να συμπεριληφθεί και η δυνατότητα ανάληψης βραδινής εκπομπής. Από την πλευρά του, ο ΑΝΤ1 δεν προτίθεται προς το παρόν να αλλάξει τη ζώνη μετάδοσης (ξέρει άλλωστε να καταστρέφει παρα να χτίζει) , ενώ τα στελέχη του σταθμού θα συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση της νέας ομάδας παραγωγής (σώθηκε τώρα ο Λιάγκας...).

Παρά τα σενάρια περί θεαματικής ανατροπής της πρωινής ζώνης, οι πιθανότητες για ριζική αλλαγή της διάταξης του προγράμματος παραμένουν περιορισμένες, με την έμφαση να δίνεται στη σταθερότητα και την ενίσχυση του περιεχομένου μέσα από ανανεωμένη ομάδα και δομή παραγωγής.

Πάντως βλέπω τον Λιάγκα να κουνάει το μαντίλι αν δεν γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές. Καραδοκούν άλλωστε κι άλλοι... και ο Κοκλώνης. Κρατήστε αυτό που σας γράφω.

Πηγή: tvnea.com