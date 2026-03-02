ximeronews

*Του Βασίλη Σούλα.Θα καταθέσουμε στο δημόσιο διάλογο την επώνυμη υποκειμενική μας γνώμη, σε χρόνο πολιτικά ουδέτερο και μακριά από τις επόμενες δημοτικές εκλογές, χωρίς να έχει καμία σχέση με τα δημοτικά πράγματα στο Ξηρόμερο, την διαχρονική μας άποψη για μία ουσιαστική και πραγματικά εμβληματική μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση Α' βαθμού, η οποία έχει μηδενικό οικονομικό κόστος και σίγουρα μετρήσιμο και σοβαρό οικονομικό όφελος, χώρια τα άλλα πολλά οφέλη που αναφέρουμε παρακάτω.