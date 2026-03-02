Άρθρο γνώμης - Μεταρρύθμιση ολκής, με μηδενικό οικονομικό κόστος, η ακομμάτιστη, ανεξάρτητη και διεκδικητική τοπική αυτοδιοίκηση.
2026-03-02 15:14:30
*Του Βασίλη Σούλα.
Θα καταθέσουμε στο δημόσιο διάλογο την επώνυμη υποκειμενική μας γνώμη, σε χρόνο πολιτικά ουδέτερο και μακριά από τις επόμενες δημοτικές εκλογές, χωρίς να έχει καμία σχέση με τα δημοτικά πράγματα στο Ξηρόμερο, την διαχρονική μας άποψη για μία ουσιαστική και πραγματικά εμβληματική μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση Α' βαθμού, η οποία έχει μηδενικό οικονομικό κόστος και σίγουρα μετρήσιμο και σοβαρό οικονομικό όφελος, χώρια τα άλλα πολλά οφέλη που αναφέρουμε παρακάτω. Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΤο Πολωνικό Pendolino θα λειτουργεί σε τσεχικές γραμμές
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ