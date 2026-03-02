greece-salonikia

Ο υπουργός Άμυναςτων ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε πως «τους χτυπάμε χειρουργικά, συντριπτικά και αμετανόητα» κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο.Πρόκειται για την πρώτη συνέντευξη μετά την κοινή επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν που ανάφλεξε πολεμικά τη Μέση Ανατολή.Συνεχίζοντας με κυνικό τρόπο, ο Χέγκσεθ παραδέχθηκε ότι θα υπάρξουν περισσότερες απώλειες, θρηνώντας την απώλεια τεσσάρων Αμερικανών στρατιωτών από την έναρξη της επιχείρησης: «Όπως προειδοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αυτός ο πόλεμος θα έχει απώλειες. Ο πόλεμος είναι κόλαση και πάντοτε θα είναι. Το έθνος μας ευγνωμονεί τους τέσσερις Αμερικανούς που έχουμε ήδη χάσει και όσους έχουν τραυματιστεί». «Τέλος οι ανόητοι κανόνες μάχης, όχι άλλο τέλμα για την οικοδόμηση μιας χώρας, όχι άσκηση οικοδόμησης της δημοκρατίας», πρόσθεσε.Ο Χέγκεθ υπέδειξε ότι δεν υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες επί του παρόντος σε ιρανικό έδαφος, αλλά σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα πάνε μακριά «όσο χρειαστεί». Ο υπουργός αρνήθηκε να δηλώσει ανοιχτά «τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ή να μην κάνουμε». «Αυτό είναι ανοησία», είπε ο Χέγκεθ όταν ρωτήθηκε αν έχουν αναπτυχθεί αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν. Αλλά «ο πρόεδρος Τραμπ διασφαλίζει ότι οι αντίπαλοί μας κατανοούν ότι θα πάμε όσο πιο μακριά χρειαστεί για να υπερασπιστούμε τα αμερικανικά συμφέροντα».Ερώτημα το πόσο θα διαρκέσει η σύρραξηΟ Χέγκσεθ δήλωσε επίσης ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα οδηγήσουν σε έναν «ατέρμονα πόλεμο» και ότι ο στόχος είναι να καταστραφούν ιρανικοί πύραυλοι, το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό και άλλες υποδομές ασφαλείας της Τεχεράνης. «Οι φιλοδοξίες μας δεν είναι ουτοπικές. Είναι ρεαλιστικές», ανέφερε επίσης και πρόσθεσε: «Αυτό δεν είναι Ιράκ, αυτό δεν είναι ατέρμονο... Η γενιά μας ξέρει καλύτερα, όπως και αυτός ο πρόεδρος».Ωστόσο, αρνήθηκε να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα για τον πόλεμο, λέγοντας ότι εναπόκειται στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αποφασίσει τη διάρκεια της στρατιωτικής εκστρατείας εναντίον του Ιράν. Μετά την πίεση που του ασκήθηκε, σημείωσε αορίστως: «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει όλο το περιθώριο του κόσμου να μιλήσει για το πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσει ή όχι, τέσσερις εβδομάδες, δύο εβδομάδες, έξι εβδομάδες. Θα μπορούσε να αυξηθεί. Θα μπορούσε να μειωθεί».«Το καθεστώς έχει αλλάξει»Εξάλλου επέμεινε στο αφήγημα πως οι ΗΠΑ κατέβαλαν «ειλικρινείς προσπάθειες για ειρήνη» στους πρόσφατους γύρους διαπραγματεύσεων, ενώ το Ιράν προσπαθούσε «να μας κρατήσει ομήρους απειλώντας να χτυπήσει τις δυνάμεις μας».Παράλληλα, επαίνεσε τη συνεργασία του Ισραήλ στον πόλεμο, ενώ επιτέθηκε σε «παραδοσιακούς συμμάχους» που «παριστάνουν τους σοκαρισμένους» και «γκρινιάζουν για τη χρήση βίας». «Δεν πρόκειται για έναν λεγόμενο πόλεμο αλλαγής καθεστώτος, αλλά το καθεστώς σίγουρα άλλαξε και ο κόσμος είναι σε καλύτερη θέση χάρη σε αυτό», είπε επίσης, αναφερόμενος στο Ιράν.Διαβούλευση στο αμερικανικό κοινοβούλιοΚορυφαία στελέχη της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, θα μεταβούν την Τρίτη (3/3) στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο για να ενημερώσουν τα μέλη του κοινοβουλίου σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν θα συμμετάσχουν στην αντιπροσωπεία, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας Ντίλαν Τζόνσον, καθώς αντιπολιτευόμενοι δημοκρατικοί καταγγέλλουν εξαρχής έντονα ότι δεν υπήρξε καμιά διαβούλευση της κυβέρνησης με το αμερικανικό κοινοβούλιο πριν εξαπολυθούν οι επιχειρήσεις το Σάββατο (28/2).