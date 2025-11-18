Λόγω της σημερινής 24ωρης απεργίας στον σιδηρόδρομο θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων.
Λόγω της σημερινής 24ωρης απεργίας στον σιδηρ;oδρομο θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic TrainΣχετικά η Hellenic Train αναφέρει: Λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλαν η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και το Σωματείο Εργαζομένων, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα sidirodromikanea
