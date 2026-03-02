2026-03-02 21:43:49
Φωτογραφία για Αγορές στοιχημάτων: Πότε «βλέπουν» πιθανή την κατάρρευση του καθεστώτος στο Ιράν
 Παρά το σοκ που προκάλεσε ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, οι αγορές προβλέψεων δεν προεξοφλούν άμεση κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος.

Τα στοιχήματα στην πλατφόρμα Polymarket δείχνουν αισθητή αποκλιμάκωση των πιθανοτήτων για πτώση της κυβέρνησης έως τα τέλη Μαρτίου, σε σύγκριση με τα επίπεδα που καταγράφηκαν αμέσως μετά την αεροπορική επιδρομή.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η πιθανότητα κατάρρευσης του ιρανικού καθεστώτος έως τις 31 Μαρτίου διαμορφώνεται λίγο πάνω από το 20%, έναντι περίπου 40% το Σάββατο, όταν έγινε γνωστή η εξόντωση του Χαμενεΐ.

Ο όγκος συναλλαγών στο σχετικό «συμβόλαιο» έχει ξεπεράσει τα 14 εκατ. δολάρια, στοιχείο που καταδεικνύει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά και αυξημένη μεταβλητότητα στις εκτιμήσεις.Καθορισμός χαρακτηριστικής εικόνας

Αντίστοιχα συμβόλαια με μεταγενέστερες ημερομηνίες λήξης αποτυπώνουν υψηλότερες πιθανότητες πολιτικής ανατροπής: περίπου 42% έως τις 30 Ιουνίου και 50% έως το τέλος του έτους, με όγκους συναλλαγών 5 και 7 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα.


Η Polymarket, όπως και η ανταγωνίστρια πλατφόρμα Kalshi, βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης το Σαββατοκύριακο, εξαιτίας των στοιχημάτων που συνδέονται με την αμερικανική επίθεση στο Ιράν και την απομάκρυνση του ανώτατου ηγέτη από την εξουσία.

Οι υποστηρικτές των αγορών πρόβλεψης υποστηρίζουν ότι προσφέρουν ένα χρήσιμο εργαλείο αποτύπωσης της συλλογικής εκτίμησης για κρίσιμα διεθνή γεγονότα. Αντίθετα, οι επικριτές κάνουν λόγο για ηθικά ζητήματα, επισημαίνοντας ότι η διευκόλυνση στοιχημάτων γύρω από πολεμικές συγκρούσεις και ανθρώπινες απώλειες ενδέχεται να ανοίγει τον δρόμο ακόμη και για εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών.

Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα δείχνουν πως, παρά τη δραματική κλιμάκωση, οι αγορές δεν θεωρούν δεδομένη μια άμεση πολιτική κατάρρευση στην Τεχεράνη — τουλάχιστον όχι εντός των επόμενων εβδομάδων.
greece-salonikia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
5 μοναδικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί που αξίζει να επισκεφθείτε στην Ευρώπη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
5 μοναδικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί που αξίζει να επισκεφθείτε στην Ευρώπη
Ποιοι οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία από την ανάφλεξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ποιοι οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία από την ανάφλεξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ποιοι οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία από την ανάφλεξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Ποιοι οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία από την ανάφλεξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Πιθανή επιστροφή με γνώριμο project μόδας
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Πιθανή επιστροφή με γνώριμο project μόδας
Πόσο βιώσιμες είναι οι online αγορές;
Πόσο βιώσιμες είναι οι online αγορές;
Πολυθρόνες στο σαλόνι: πότε βοηθούν και πότε δεν χρειάζονται
Πολυθρόνες στο σαλόνι: πότε βοηθούν και πότε δεν χρειάζονται
Eurovision 2026: Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το «Ferto» στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων
Eurovision 2026: Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το «Ferto» στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ρωσικό drone έπληξε επιβατικό τρένο στο Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας – Ένας νεκρός και επτά τραυματίες
Ρωσικό drone έπληξε επιβατικό τρένο στο Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας – Ένας νεκρός και επτά τραυματίες
Eurovision 2026: Πτώση για την Ελλάδα μετά την εμφάνιση στον σερβικό τελικό – Άνοδος για Φινλανδία και Ισραήλ στα στοιχήματα
Eurovision 2026: Πτώση για την Ελλάδα μετά την εμφάνιση στον σερβικό τελικό – Άνοδος για Φινλανδία και Ισραήλ στα στοιχήματα
Το MEGA στην κορυφή το πρώτο κρίσιμο 24ωρο
Το MEGA στην κορυφή το πρώτο κρίσιμο 24ωρο
Αποκαλύψεις: Στην κορυφή και τον μήνα Φεβρουάριο
Αποκαλύψεις: Στην κορυφή και τον μήνα Φεβρουάριο
Τάκης Παπούλιας: Χωρίς νερό ο Πρόδρομος Ξηρομέρου και χωρίς καμιά ενημέρωση
Τάκης Παπούλιας: Χωρίς νερό ο Πρόδρομος Ξηρομέρου και χωρίς καμιά ενημέρωση