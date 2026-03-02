greece-salonikia

Παρά το σοκ που προκάλεσε ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, οι αγορές προβλέψεων δεν προεξοφλούν άμεση κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος.Τα στοιχήματα στην πλατφόρμα Polymarket δείχνουν αισθητή αποκλιμάκωση των πιθανοτήτων για πτώση της κυβέρνησης έως τα τέλη Μαρτίου, σε σύγκριση με τα επίπεδα που καταγράφηκαν αμέσως μετά την αεροπορική επιδρομή.Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η πιθανότητα κατάρρευσης του ιρανικού καθεστώτος έως τις 31 Μαρτίου διαμορφώνεται λίγο πάνω από το 20%, έναντι περίπου 40% το Σάββατο, όταν έγινε γνωστή η εξόντωση του Χαμενεΐ.Ο όγκος συναλλαγών στο σχετικό «συμβόλαιο» έχει ξεπεράσει τα 14 εκατ. δολάρια, στοιχείο που καταδεικνύει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά και αυξημένη μεταβλητότητα στις εκτιμήσεις.Καθορισμός χαρακτηριστικής εικόναςΑντίστοιχα συμβόλαια με μεταγενέστερες ημερομηνίες λήξης αποτυπώνουν υψηλότερες πιθανότητες πολιτικής ανατροπής: περίπου 42% έως τις 30 Ιουνίου και 50% έως το τέλος του έτους, με όγκους συναλλαγών 5 και 7 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα.Η Polymarket, όπως και η ανταγωνίστρια πλατφόρμα Kalshi, βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης το Σαββατοκύριακο, εξαιτίας των στοιχημάτων που συνδέονται με την αμερικανική επίθεση στο Ιράν και την απομάκρυνση του ανώτατου ηγέτη από την εξουσία.Οι υποστηρικτές των αγορών πρόβλεψης υποστηρίζουν ότι προσφέρουν ένα χρήσιμο εργαλείο αποτύπωσης της συλλογικής εκτίμησης για κρίσιμα διεθνή γεγονότα. Αντίθετα, οι επικριτές κάνουν λόγο για ηθικά ζητήματα, επισημαίνοντας ότι η διευκόλυνση στοιχημάτων γύρω από πολεμικές συγκρούσεις και ανθρώπινες απώλειες ενδέχεται να ανοίγει τον δρόμο ακόμη και για εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών.Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα δείχνουν πως, παρά τη δραματική κλιμάκωση, οι αγορές δεν θεωρούν δεδομένη μια άμεση πολιτική κατάρρευση στην Τεχεράνη — τουλάχιστον όχι εντός των επόμενων εβδομάδων.