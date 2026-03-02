2026-03-02 17:30:56
Φωτογραφία για Ρωσικό drone έπληξε επιβατικό τρένο στο Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας – Ένας νεκρός και επτά τραυματίες
(X – Oleksii Kuleba)Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπληξε τη Δευτέρα (02/03) επιβατική αμαξοστοιχία στην κεντρική περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό επτά.ertnews.grΤην είδηση έκανε γνωστή ο Ουκρανός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξιι Κουλέμπα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Αξιωματούχοι της sidirodromikanea
