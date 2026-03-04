greece-salonikia

Οι ιρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα μπορούσαν να διαταράξουν τα Στενά του Ορμούζ για μήνες, αλλά για πόσο καιρό η Ισλαμική Δημοκρατία θα μπορούσε να αντέξει την πυραυλική της επίθεση είναι λιγότερο σαφές, σύμφωνα με πηγές πληροφοριών και στρατιωτικούς αναλυτές.Από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν το Σάββατο, το Ιράν έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες πυραύλους και περισσότερα από 1.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον κρατών του Κόλπου που συμμαχούν με την Ουάσινγκτον. Τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν από την αεράμυνα, αλλά ορισμένα οικιστικά και εμπορικά κτίρια, υποδομές και στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ έχουν υποστεί ζημιές.Μεγάλος κατασκευαστής dronesΗ Τεχεράνη είναι ένας σημαντικός κατασκευαστής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και έχει τη βιομηχανική ικανότητα να παράγει περίπου 10.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη ανά μήνα, σύμφωνα με το Κέντρο Ανθεκτικότητας Πληροφοριών, μια μη κερδοσκοπική ερευνητική ομάδα που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας.Το μέγεθος του αποθέματος πυραύλων της είναι άγνωστο, με εκτιμήσεις που κυμαίνονται από 2.500 από τον ισραηλινό στρατό έως περίπου 6.000 σύμφωνα με άλλους αναλυτές. Το πόσο από τα αποθέματα όπλων του Ιράν παραμένουν θα μπορούσε να είναι ένας βασικός παράγοντας για τον καθορισμό της πορείας του πολέμου.Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ενός στενού σημείου μεταξύ Ιράν και Ομάν, από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, ήταν ένας από τους κύριους στόχους του Ιράν, και η ναυτιλία μέσω της κρίσιμης ενεργειακής αρτηρίας έχει σχεδόν σταματήσει μετά από ιρανικά χτυπήματα σε έξι πλοία.Οι τιμές της ενέργειας έχουν εκτοξευθεί, με την τιμή του αργού πετρελαίου Brent να αυξάνεται κατά 12% και το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς φυσικού αερίου να έχει αυξηθεί περίπου 50% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα.«Το Ιράν δεν πρόκειται να ανατραπεί εύκολα ή γρήγορα, έχουν τα μέσα να καταστήσουν επικίνδυνη τη ροή εμπορικής κυκλοφορίας μέσω του Ορμούζ», δήλωσε ο Μπομπ ΜακΝάλι, πρόεδρος του Rapidan Energy Group.«Οι ΗΠΑ δίνουν προτεραιότητα στην επίθεση στα πυρομαχικά, τις βάσεις και τις εγκαταστάσεις του Ιράν που απειλούν το Στενό. Αλλά το μόνο που έχει να κάνει το Ιράν είναι να δείξει ότι μπορεί να χτυπήσει μερικά δεξαμενόπλοια και η ανησυχία θα φροντίσει για τα υπόλοιπα, ο κόσμος απλώς δεν θα περάσει», δήλωσε ο ΜακΝάλι.Οι στρατηγικές προμήθειες πυραύλων αποτελούν ένα ευάλωτο σημείο για το Ιράν, σύμφωνα με έναν πρώην διευθυντή της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών MI6.«Η Ρωσία δεν είναι σε θέση να ανεφοδιάσει και η Κίνα θα είναι αρκετά επιφυλακτική σε αυτό. Εάν γινόταν γνωστό ότι η Κίνα παρείχε στην πραγματικότητα κάποιο είδος σοβαρού στρατιωτικού υλικού στο Ιράν, αυτό θα ήταν πολύ άσχημο για τα κράτη του GCC», είπε, αναφερόμενος στα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου που περιλαμβάνει το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.Τα αποθέματα πυραύλων μπορεί να είναι χαμηλότερα επειδή η Τεχεράνη είχε προμηθεύσει τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και τους Χούθι στην Υεμένη, δήλωσε μια δεύτερη δυτική πηγή πληροφοριών.Τα αποθέματα μειώθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια ενός 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ τον Ιούνιο, αλλά έχουν αποκατασταθεί εν μέρει, σύμφωνα με τις ισραηλινές στρατιωτικές πληροφορίες.Ένας βασικός περιορισμός μπορεί να είναι οι εκτοξευτές των πυραύλων. Οι προμήθειες έχουν μειωθεί τουλάχιστον στο μισό τον τελευταίο χρόνο λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ και έχουν μειωθεί περαιτέρω τις τελευταίες πέντε ημέρες, έδειξε έρευνα του CIR της Βρετανίας.Παρά ταύτα, το Ιράν είναι πιθανό να είναι σε θέση να αντέξει μια μάχη με τα drones του, ανοίγει νέα καρτέλα. Η τελευταία γενιά drones Shahed-136 της χώρας έχει εμβέλεια 700 έως 1.000 χιλιόμετρα (435 έως 620 μίλια), επαρκή για να φτάσει οπουδήποτε στις νότιες ακτές του Κόλπου όταν εκτοξεύονται από την ιρανική ηπειρωτική χώρα ή από σκάφη, σύμφωνα με τον Φαρζίν Ναντίμι, ανώτερο συνεργάτη στο Ινστιτούτο της Ουάσιγκτον.Πολλά παράγονται σε εργοστάσια διπλής χρήσης και άλλες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να ανακατασκευαστούν για να αυξηθεί η παραγωγή, δήλωσε ένας αναλυτής του CIR.Αυτά τα drones κατάφεραν να διεισδύσουν στα συστήματα αεράμυνας των κρατών του Κόλπου, με 65 να εισέρχονται στα ΗΑΕ από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση.Χτύπησαν τα κέντρα δεδομένων της Amazon, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι και ένα ξενοδοχείο Fairmont. Το Μπαχρέιν έχει υποστεί υλικές ζημιές σε υποδομές, μια ναυτική βάση των ΗΠΑ και έναν πύργο που περιέχει ένα ξενοδοχείο και διαμερίσματα από drones.Οι θαλάσσιες νάρκες θα μπορούσαν να παρατείνουν τη διακοπήΟι έμποροι πετρελαίου προετοιμάζονται για περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές, καθώς η διάρκεια της διαταραχής στα Στενά του Ορμούζ γίνεται σαφέστερη τις επόμενες ημέρες.«Ανησυχώ πολύ, αυτός ο κίνδυνος είναι επί του παρόντος υποτιμημένος στις αγορές πετρελαίου», δήλωσε ανώτερο στέλεχος της Vitol, μιας παγκόσμιας εταιρείας εμπορίας εμπορευμάτων. «Η επικρατούσα θεωρία είναι ότι το Ιράν χρησιμοποιεί παλιούς πυραύλους και drones πρώτα για να εξαντλήσει την αεράμυνα. Αν ναι, η αντίδρασή του δεν έχει ακόμη ξεκινήσει σωστά».Και αν οι πύραυλοι και τα drones αρχίσουν να εξαντλούνται, το Ιράν θα μπορούσε να αναπτύξει θαλάσσιες νάρκες. Η Τεχεράνη έχει ένα απόθεμα 5.000 έως 6.000 τέτοιων ναρκών, σύμφωνα με την Dryad Global, μια εταιρεία πληροφοριών για τους θαλάσσιους κινδύνους.Μπορούν να αγκυροβοληθούν στον βυθό, να προωθηθούν με πυραύλους ή να παρασυρθούν στα νερά, εκρήγνυνται όταν ένα σκάφος έρθει σε επαφή. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τοποθετηθεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ σε αυτό το σημείο, ανέφεραν οι αναλυτές.«Εάν τοποθετηθούν θαλάσσιες νάρκες, θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να αντιμετωπιστούν», δήλωσε ο Κόρμακ ΜακΚάρι, διευθυντής της Control Risks με εξειδίκευση στις υπηρεσίες ναυτικής πληροφόρησης και ασφάλειας. «Εκεί θα δούμε μήνες καταστροφής».Πηγή Reuters