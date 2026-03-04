2026-03-04 14:22:27

Ούτε τα ασανσέρ ούτε τα ρολόγια λειτουργούν στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών που είχε σχεδιαστεί «Gare du Nord» της πρωτεύουσας. Τι πήγε στραβά;Κατεστραμμένες υποδομές, εγκατάλειψη και ερημιά στον προοριζόμενο για βασικό σιδηροδρομικό κόμβο της Αττικής, το Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών, σχεδόν 15 χρόνια μετά τα εγκαίνιά του. Δημήτρης Ρηγόπουλοςkathimerini.grΑπό ένα ολόκληρο τρένο που εκτελεί

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ