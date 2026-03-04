2026-03-04 14:22:27
Φωτογραφία για Το φάντασμα του αθηναϊκού σιδηροδρόμου
Ούτε τα ασανσέρ ούτε τα ρολόγια λειτουργούν στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών που είχε σχεδιαστεί «Gare du Nord» της πρωτεύουσας. Τι πήγε στραβά;Κατεστραμμένες υποδομές, εγκατάλειψη και ερημιά στον προοριζόμενο για βασικό σιδηροδρομικό κόμβο της Αττικής, το Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών, σχεδόν 15 χρόνια μετά τα εγκαίνιά του. Δημήτρης Ρηγόπουλοςkathimerini.grΑπό ένα ολόκληρο τρένο που εκτελεί
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το κενό στον κήπο: γιατί δεν χρειάζεται να γεμίζουμε κάθε γωνιά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το κενό στον κήπο: γιατί δεν χρειάζεται να γεμίζουμε κάθε γωνιά
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Όλη η αλήθεια για την τραγωδία των Τεμπών σήμερα στις 24:00 στον ΑΝΤ1
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Όλη η αλήθεια για την τραγωδία των Τεμπών σήμερα στις 24:00 στον ΑΝΤ1
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η συμμετοχή του Υπερταμείου στην ανάταξη του σιδηροδρόμου.
Η συμμετοχή του Υπερταμείου στην ανάταξη του σιδηροδρόμου.
Οι Φίλοι Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους
Οι Φίλοι Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους
Hellenic Train: Καταργούνται δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου λόγω κατολίσθησης.
Hellenic Train: Καταργούνται δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου λόγω κατολίσθησης.
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου ακινητοποιήθηκε κοντά στα Νιάματα λόγω βλάβης. Οι 77 επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου ακινητοποιήθηκε κοντά στα Νιάματα λόγω βλάβης. Οι 77 επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.
Συμβολική συγκέντρωση στη Δράμα για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου
Συμβολική συγκέντρωση στη Δράμα για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο τηλεφωνητής των Λευκορωσικών Σιδηροδρόμων κατηγορείται ότι έλαβε δωροδοκίες για στάσεις εμπορευματικών τρένων
Ο τηλεφωνητής των Λευκορωσικών Σιδηροδρόμων κατηγορείται ότι έλαβε δωροδοκίες για στάσεις εμπορευματικών τρένων
Το φούξια τρένο του ΗΣΑΠ που έχει γίνει viral στην Αθήνα [βίντεο]
Το φούξια τρένο του ΗΣΑΠ που έχει γίνει viral στην Αθήνα [βίντεο]
Eurovision 2026: Καμπανάκι για το «Ferto» – Η πτώση που φέρνει σκέψεις
Eurovision 2026: Καμπανάκι για το «Ferto» – Η πτώση που φέρνει σκέψεις
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτο το «Happy Day στον Alpha»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτο το «Happy Day στον Alpha»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» στην κορυφή – δυνατή μάχη για τη δεύτερη θέση
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» στην κορυφή – δυνατή μάχη για τη δεύτερη θέση