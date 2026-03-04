2026-03-04 17:33:01
Φωτογραφία για Ο Θέμης Μάλλης Διευθυντή Προγράμματος του OPEN



 Το OPEN ανακοινώνει ότι ο Θέμης Μάλλης, ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη στην ελληνική τηλεοπτική αγορά, αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Προγράμματος του σταθμού.

Με 35ετή, φέτος, και εξαιρετικά επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή απ’ όλες τις στελεχιακές βαθμίδες και ρόλους στα μεγαλύτερα ελληνικά ιδιωτικά κανάλια, ο Θέμης Μάλλης, θα συμβάλλει καθοριστικά στον σχεδιασμό και στην επανατοποθέτηση του προγράμματος και κατ’ επέκταση στη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξη του OPEN.

Η Διοίκηση του OPEN τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία στον νέο του ρόλο.





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ρομπότ και drones αναλαμβάνουν τη λειτουργία σταθμού μετρό στην Κίνα. Βίντεο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ρομπότ και drones αναλαμβάνουν τη λειτουργία σταθμού μετρό στην Κίνα. Βίντεο.
Reuters: Οι επιθέσεις του Ιράν με drones θα μπορούσαν να διαταράξουν τα Στενά του Ορμούζ για μήνες
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Reuters: Οι επιθέσεις του Ιράν με drones θα μπορούσαν να διαταράξουν τα Στενά του Ορμούζ για μήνες
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ξαφνική αποχώρηση στην Διεύθυνση προγράμματος του OPEN
Ξαφνική αποχώρηση στην Διεύθυνση προγράμματος του OPEN
Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» κάνει σήμερα πρεμιέρα στο OPEN
Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» κάνει σήμερα πρεμιέρα στο OPEN
Το OPEN ανεβάζει στροφές με την επικαιρότητα...
Το OPEN ανεβάζει στροφές με την επικαιρότητα...
Modern Cinderella: Από το YouTube στην τηλεόραση με δική της εκπομπή στο OPEN
Modern Cinderella: Από το YouTube στην τηλεόραση με δική της εκπομπή στο OPEN
Τέλος συνεργασίας για Κώστα Δόξα στο «Just the 2 of Us» - Η ανακοίνωση του OPEN
Τέλος συνεργασίας για Κώστα Δόξα στο «Just the 2 of Us» - Η ανακοίνωση του OPEN
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ξαφνική αποχώρηση στην Διεύθυνση προγράμματος του OPEN
Ξαφνική αποχώρηση στην Διεύθυνση προγράμματος του OPEN
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Όλη η αλήθεια για την τραγωδία των Τεμπών σήμερα στις 24:00 στον ΑΝΤ1
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Όλη η αλήθεια για την τραγωδία των Τεμπών σήμερα στις 24:00 στον ΑΝΤ1
Το φάντασμα του αθηναϊκού σιδηροδρόμου
Το φάντασμα του αθηναϊκού σιδηροδρόμου
Το κενό στον κήπο: γιατί δεν χρειάζεται να γεμίζουμε κάθε γωνιά
Το κενό στον κήπο: γιατί δεν χρειάζεται να γεμίζουμε κάθε γωνιά
Ο τηλεφωνητής των Λευκορωσικών Σιδηροδρόμων κατηγορείται ότι έλαβε δωροδοκίες για στάσεις εμπορευματικών τρένων
Ο τηλεφωνητής των Λευκορωσικών Σιδηροδρόμων κατηγορείται ότι έλαβε δωροδοκίες για στάσεις εμπορευματικών τρένων