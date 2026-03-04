2026-03-04 14:55:12

Κάθε Τετάρτη τα μεσάνυχτα, ο Πέτρος Κουσουλός αναζητά την πραγματική εικόνα. Μέσα από σκληρή έρευνα, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συγκλονιστικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες, φωτίζει ό,τι έχει μείνει στο σκοτάδι. Χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με ουσιαστικό λόγο και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, σπάει την αλυσίδα της σιωπής και δίνει φωνή σε όσα δεν τολμούν να ειπωθούν.



Γιατί η αλήθεια δεν χάνεται ποτέ. Απλώς περιμένει να την ανακαλύψεις.



Απόψε στις 24:00, η «Νύχτα αποκαλύψεων» είναι αφιερωμένη σε μια από τις χειρότερες τραγωδίες της νεότερης ιστορίας μας, αυτή των Τεμπών.



Όλα τα δεδομένα και πλούσιο ρεπορτάζ, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της πολύκροτης δίκης, με την κοινωνία να απαιτεί επιτακτικά την απονομή Δικαιοσύνης για τη σιδηροδρομική τραγωδία. Πρωταγωνιστές της υπόθεσης, συγγενείς θυμάτων και νομικοί, συμμετέχουν στο πάνελ και παρεμβαίνουν στην εκπομπή, ρίχνοντας φως στις συνθήκες, τις ευθύνες και τα αίτια της τραγωδίας.



Οι πολιτικές προεκτάσεις, το κόμμα Καρυστιανού και η «σφυγμομέτρηση» των πολιτών – σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα το σιδηροδρομικό δίκτυο και η ασφάλεια των τρέν



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ