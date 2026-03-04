2026-03-04 14:55:12
Φωτογραφία για «Νύχτα αποκαλύψεων»: Όλη η αλήθεια για την τραγωδία των Τεμπών σήμερα στις 24:00 στον ΑΝΤ1
Κάθε Τετάρτη τα μεσάνυχτα, ο Πέτρος Κουσουλός αναζητά την πραγματική εικόνα. Μέσα από σκληρή έρευνα, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συγκλονιστικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες, φωτίζει ό,τι έχει μείνει στο σκοτάδι. Χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με ουσιαστικό λόγο και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, σπάει την αλυσίδα της σιωπής και δίνει φωνή σε όσα δεν τολμούν να ειπωθούν.

Γιατί η αλήθεια δεν χάνεται ποτέ. Απλώς περιμένει να την ανακαλύψεις.

Απόψε στις 24:00, η «Νύχτα αποκαλύψεων» είναι αφιερωμένη σε μια από τις χειρότερες τραγωδίες της νεότερης ιστορίας μας, αυτή των Τεμπών.

Όλα τα δεδομένα και πλούσιο ρεπορτάζ, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της πολύκροτης δίκης, με την κοινωνία να απαιτεί επιτακτικά την απονομή Δικαιοσύνης για τη σιδηροδρομική τραγωδία. Πρωταγωνιστές της υπόθεσης, συγγενείς θυμάτων και νομικοί, συμμετέχουν στο πάνελ και παρεμβαίνουν στην εκπομπή, ρίχνοντας φως στις συνθήκες, τις ευθύνες και τα αίτια της τραγωδίας.

Οι πολιτικές προεκτάσεις, το κόμμα Καρυστιανού και η «σφυγμομέτρηση» των πολιτών – σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα το σιδηροδρομικό δίκτυο και η ασφάλεια των τρέν

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το φάντασμα του αθηναϊκού σιδηροδρόμου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το φάντασμα του αθηναϊκού σιδηροδρόμου
Ξαφνική αποχώρηση στην Διεύθυνση προγράμματος του OPEN
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ξαφνική αποχώρηση στην Διεύθυνση προγράμματος του OPEN
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Θεσσαλονίκη: Συγκλονιστικό γκράφιτι αφιερωμένο στη μνήμη θυμάτων των Τεμπών – Δείτε φωτογραφίες
Θεσσαλονίκη: Συγκλονιστικό γκράφιτι αφιερωμένο στη μνήμη θυμάτων των Τεμπών – Δείτε φωτογραφίες
Πρωτιά για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό και τον Φεβρουάριο
Πρωτιά για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό και τον Φεβρουάριο
ΑΝΤ1: Αλλαγές χωρίς θεαματική ανατροπή της πρωινής ζώνης... - Ο Λιάγκας μπορεί να μην δεχτεί...
ΑΝΤ1: Αλλαγές χωρίς θεαματική ανατροπή της πρωινής ζώνης... - Ο Λιάγκας μπορεί να μην δεχτεί...
Σάκης Τανιμανίδης στο «κάδρο» του ΣΚΑΪ – Κρίση σχέσεων με ΑΝΤ1 ανοίγει δρόμο για νέα συνεργασία;
Σάκης Τανιμανίδης στο «κάδρο» του ΣΚΑΪ – Κρίση σχέσεων με ΑΝΤ1 ανοίγει δρόμο για νέα συνεργασία;
Θα δούμε μια «πλανητική παρέλαση» σήμερα στον ουρανό;
Θα δούμε μια «πλανητική παρέλαση» σήμερα στον ουρανό;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το κενό στον κήπο: γιατί δεν χρειάζεται να γεμίζουμε κάθε γωνιά
Το κενό στον κήπο: γιατί δεν χρειάζεται να γεμίζουμε κάθε γωνιά
Ο τηλεφωνητής των Λευκορωσικών Σιδηροδρόμων κατηγορείται ότι έλαβε δωροδοκίες για στάσεις εμπορευματικών τρένων
Ο τηλεφωνητής των Λευκορωσικών Σιδηροδρόμων κατηγορείται ότι έλαβε δωροδοκίες για στάσεις εμπορευματικών τρένων
Το φούξια τρένο του ΗΣΑΠ που έχει γίνει viral στην Αθήνα [βίντεο]
Το φούξια τρένο του ΗΣΑΠ που έχει γίνει viral στην Αθήνα [βίντεο]
Eurovision 2026: Καμπανάκι για το «Ferto» – Η πτώση που φέρνει σκέψεις
Eurovision 2026: Καμπανάκι για το «Ferto» – Η πτώση που φέρνει σκέψεις
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτο το «Happy Day στον Alpha»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτο το «Happy Day στον Alpha»