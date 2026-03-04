2026-03-04 20:02:44





Πράκτορες του Υπουργείου Πληροφοριών του Ιράν εμφανίστηκαν ανοιχτοί σε συνομιλίες με την αμερικανική CIA για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times την Τετάρτη, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους με γνώση του θέματος.



Η πρόταση έγινε μέσω της μυστικής υπηρεσίας κράτους που δεν κατονομάζεται, ανέφεραν οι NYT, σύμφωνα με αξιωματούχους από τη Μέση Ανατολή και αξιωματούχους από δυτική χώρα που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.



Ο Λευκός Οίκος και η CIA δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.



Αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον είναι σκεπτικοί αν όντως το Ιράν ή η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμοι για μια "έξοδο" από τη σύρραξη, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, πρόσθεσε η εφημερίδα.



Ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη απέκλεισε την Τρίτη, προς το παρόν, οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ημέρες μετά την έναρξη των επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά της χώρας του.



