Το ντοκιμαντέρ του BBC, «Ιράν: Οργή ενάντια στο καθεστώς», θα μεταδώσει ο ΣΚΑΪ, την Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 21.00, σε Α’ Τηλεοπτική Μετάδοση. Ένα ντοκιμαντέρ, πιο επίκαιρο από ποτέ, που καταγράφει την κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν τα τελευταία 47 χρόνια και παρουσιάζει συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που εναντιώθηκαν στο απάνθρωπο θεοκρατικό καθεστώς.

Το Ιράν, κοιτίδα ενός από τους αρχαιότερους πολιτισμούς της παγκόσμιας ιστορίας, είναι σήμερα μια υπερ-συντηρητική «ισλαμική δημοκρατία». Πώς είναι να ζει κανείς κάτω από τη σκιά αυτού του μυστηριώδους και αποπνικτικού καθεστώτος; Οι κινηματογραφιστές και οι δημοσιογράφοι του BBC συνομιλούν με τα πρόσωπα που, με κίνδυνο της ζωής τους, αντιστάθηκαν στην καταπίεση και πολλοί από αυτούς πληρώνουν ακόμα τις συνέπειες. Πολιτικοί πρόσφυγες σήμερα, εξόριστοι και αυτοεξόριστοι, επικηρυγμένοι και ερήμην καταδικασμένοι, κάποιοι καθημερινοί άνθρωποι πίστεψαν πως μπορούν να εναντιωθούν στο καθεστώς και να αλλάξουν το σύστημα από μέσα. Μέσα από τις δικές τους ιστορίες αντίστασης και διαμαρτυρίας θα γνωρίσουμε την πλευρά του Ιράν που συνεχίζει να παλεύει για ελευθερία. Πραγματικές ιστορίες θάρρους και αυταπάρνησης, που δείχνουν ανάγλυφα το σκληρό πρόσωπο ενός απάνθρωπου καθεστώτος.

«ΙΡΑΝ: ΟΡΓΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ»

Ντοκιμαντέρ του BBC σε Α’ Τηλεοπτική Μετάδοση

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ





