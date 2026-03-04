2026-03-04 18:42:07
 Ο ΣΚΑΪ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Σάκη Τανιμανίδη και την BetterKnown Entertainment, για την 4η σεζόν του απόλυτου project επιχειρηματικότητας, του συναρπαστικού «DRAGONS’ DEN», καθώς και άλλων πρωτοποριακών τηλεοπτικών προγραμμάτων!

Ο Σάκης Τανιμανίδης, αγαπημένος παρουσιαστής, εμπνευσμένος παραγωγός και δυναμικός επιχειρηματίας, λάτρης της περιπέτειας, του ρίσκου και της καινοτομίας, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ με την πολυαναμενόμενη εκπομπή που ψυχαγωγεί και προάγει τη δημιουργικότητα και το επιχειρείν.

Από το αρχικό του λανσάρισμα στην Ιαπωνία το 2001 ως “Money Tigers”, το format της Nippon TV, σε διανομή της Sony Pictures Television, έγινε γνωστό παγκοσμίως με διάφορους τίτλους (μεταξύ άλλων «Dragons’ Den», «Shark Tank» και «Lions’ Den») και αναδείχτηκε στο Νο1 επιχειρηματικό ριάλιτι σόου στις χώρες μετάδοσής του.

Τη νέα τηλεοπτική σεζόν, οι DRAGONS έρχονται στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για να γνωρίσουν φιλόδοξους επιχειρηματίες κάθε ηλικίας και επιχειρηματικής δράσης.

Ο Σάκης Τανιμανίδης και το «DRAGONS’ DEN IV» έρχονται στον ΣΚΑΪ. Και ο ΣΚΑΪ τους εύχεται καλή επιτυχία!





Πηγή: tvnea.com
