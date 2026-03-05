2026-03-05 09:39:43
Φωτογραφία για Γρίπη: Ποια στελέχη του ιού αναμένεται να επικρατήσουν το 2026-2027 – Οι συστάσεις του ΠΟΥ για τα εμβόλια
Οι νέες διεθνείς κατευθύνσεις για τη σύνθεση των εμβολίων της γρίπης, η εμφάνιση νέων παραλλαγών του ιού και η παγκόσμια ετοιμότητα απέναντι σε πανδημική απειλή.

Κάθε χρόνο η διεθνής επιστημονική κοινότητα καλείται να προβλέψει ποια στελέχη του ιού που προκαλεί τη γρίπη, είναι πιθανότερο να επικρατήσουν την επόμενη εποχική περίοδο. Ο ιός της γρίπης μεταλλάσσεται συνεχώς μέσω μικρών γενετικών αλλαγών, γεγονός που του επιτρέπει να διαφεύγει εν μέρει της υπάρχουσας ανοσίας και να προκαλεί νέες εξάρσεις.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η σύνθεση του αντιγριπικού εμβολίου δεν παραμένει σταθερή. Επικαιροποιείται κάθε χρόνο, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στους ιούς που αναμένεται να κυκλοφορήσουν.

  

