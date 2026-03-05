Γλώσσα: Με τη βοήθεια όσων γράψαμε στη γραμματική του σπιράλ τετραδίου μας για τα λόγια ρήματα "βάλλω", "βάλλομαι" και "αγγέλλω", συμπληρώνουμε τις ασκήσεις 1 και 2 της αντίστοιχης φωτοτυπίας (συμβουλευόμαστε και τη σχετική ανάρτηση). Αύριο Παρασκευή, 6/3, φέρνουμε μόνο τη φωτοτυπία και το σπιράλ τετράδιό μας, για να ασχοληθούμε λίγο ακόμη με λόγια ρήματα, μέχρι να φύγουμε για το θέατρο.Μαθηματικά: Συνεχίζοντας την επανάληψή μας στα ποσοστά (κεφάλαια 40 έως και 44 - βλέπουμε και την αντίστοιχη ανάρτηση), λύνουμε τα προβλήματα 1 και 2 της φωτοτυπίας που ξεκινήσαμε στην τάξη. Επίσης, αντιγράφουμε (ή τυπώνουμε και κολλάμε) και λύνουμε στο τετράδιό μας τα παρακάτω προβλήματα ημέρας:1) Ένας καυστήρας πετρελαίου καίει 10 ώρες ημερησίως κι έχει πετρέλαιο για 30 ημέρες. Επειδή ο καιρός, όμως, ήταν καλός, η λειτουργία του μειώθηκε κατά 4 ώρες ημερησίως. Για πόσες ημέρες θα επαρκέσει τώρα το πετρέλαιο;Λύση:Απάντηση:2) Δύο εργάτες αμείφθηκαν με 250€ για μια εργασία που ολοκλήρωσαν. Αν ο πρώτος δούλεψε 8 ώρες και ο δεύτερος μόνο 2 ώρες, πόσα χρήματα πρέπει να πάρει ο καθένας;Λύση:Απάντηση:Γεωγραφία: Σύμφωνα με την επανάληψη που κάναμε σήμερα στην τάξη και με τη συνδρομή της σχετιζόμενης ανάρτησης, προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της επόμενης Πέμπτης, 12/2, στα κεφάλαια 24 έως και 29 (Ευρώπη).

