Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company 

Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Happy Day στον Alpha

20.0%

Σήμερα

12.1%

Κοινωνία Ώρα MEGA

11.8%

Καλημέρα Ελλάδα

9.4%

Ώρα Ελλάδος

7.5%

Νωρίς – Νωρίς

0.7%

Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Super Κατερίνα

18.9%

Αταίριαστοι

12.8%

10 Παντού

11.2%

Buongiorno

10.0%

Το Πρωινό

8.2%

Breakfast@Star

7.2%

Πρωίαν σε Είδον

4.4%

Μεσημεριανή Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αποκαλύψεις

10.4%

Αλήθειες με τη Ζήνα

9.4%

Live You

8.7%

Έκτακτη Επικαιρότητα (Open)

8.4%

Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος

1.9%

Απογευματινή Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Οικογενειακές Ιστορίες

16.4%

Live News

16.3%

Deal

16.2%

The Chase

12.7%

Rouk Zouk

11.2%

Τροχός της Τύχης

10.9%

Cash or Trash

8.3%

Flat Hunters

6.2%

Studio 4

4.9%

Καθαρές Κουβέντες

4.3%

Το ’Χουμε!

3.3%

Μικροί και Μεγάλοι εν Δράσει

3.1%

Διαχωρίζω τη Θέση μου

2.7%

Prime Time

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Το Σόι Σου
. VI

19.6%

Μπαμπά Σ’ Αγαπώ

18.9%

Ράδιο Αρβύλα

13.7%

Al Tsantiri Niouz

15.4%

Άγιος Έρωτας II

13.6%

MasterChef 10

11.4%

Grand Hotel

10.5%

Survivor

10.0%

Τότε και Τώρα

7.7%

Παιχνίδια Εκδίκησης

7.3%

Ο Γιατρός II (E)

5.7%

Real View

2.1%

Από Ήλιο σε Ήλιο

1.2%

Late Night

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Μεγάλη Εικόνα

9.3%

Νύχτα Αποκαλύψεων

9.1%

Η Αρπαγή 3 (Star)

9.1%

Κοινωνία Άνω Κάτω

2.4%

Πηγή: tvnea.com
