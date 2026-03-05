Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#c40000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1.2s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center} @media(max-width:600px){ .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }Πρωινή Ενημερωτική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Happy Day στον Alpha20.0%Σήμερα12.1%Κοινωνία Ώρα MEGA11.8%Καλημέρα Ελλάδα9.4%Ώρα Ελλάδος7.5%Νωρίς – Νωρίς0.7%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Super Κατερίνα18.9%Αταίριαστοι12.8%10 Παντού11.2%Buongiorno10.0%Το Πρωινό8.2%Breakfast@Star7.2%Πρωίαν σε Είδον4.4%Μεσημεριανή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις10.4%Αλήθειες με τη Ζήνα9.4%Live You8.7%Έκτακτη Επικαιρότητα (Open)8.4%Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος1.9%Απογευματινή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Οικογενειακές Ιστορίες16.4%Live News16.3%Deal16.2%The Chase12.7%Rouk Zouk11.2%Τροχός της Τύχης10.9%Cash or Trash8.3%Flat Hunters6.2%Studio 44.9%Καθαρές Κουβέντες4.3%Το 'Χουμε!3.3%Μικροί και Μεγάλοι εν Δράσει3.1%Διαχωρίζω τη Θέση μου2.7%Prime TimeΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Το Σόι Σου. VI19.6%Μπαμπά Σ' Αγαπώ18.9%Ράδιο Αρβύλα13.7%Al Tsantiri Niouz15.4%Άγιος Έρωτας II13.6%MasterChef 1011.4%Grand Hotel10.5%Survivor10.0%Τότε και Τώρα7.7%Παιχνίδια Εκδίκησης7.3%Ο Γιατρός II (E)5.7%Real View2.1%Από Ήλιο σε Ήλιο1.2%Late NightΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Μεγάλη Εικόνα9.3%Νύχτα Αποκαλύψεων9.1%Η Αρπαγή 3 (Star)9.1%Κοινωνία Άνω Κάτω2.4%Πηγή: tvnea.com