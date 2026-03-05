2026-03-05 11:18:45
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Happy Day στον Alpha
20.0%
Σήμερα
12.1%
Κοινωνία Ώρα MEGA
11.8%
Καλημέρα Ελλάδα
9.4%
Ώρα Ελλάδος
7.5%
Νωρίς – Νωρίς
0.7%
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Super Κατερίνα
18.9%
Αταίριαστοι
12.8%
10 Παντού
11.2%
Buongiorno
10.0%
Το Πρωινό
8.2%
Breakfast@Star
7.2%
Πρωίαν σε Είδον
4.4%
Μεσημεριανή Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
10.4%
Αλήθειες με τη Ζήνα
9.4%
Live You
8.7%
Έκτακτη Επικαιρότητα (Open)
8.4%
Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος
1.9%
Απογευματινή Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Οικογενειακές Ιστορίες
16.4%
Live News
16.3%
Deal
16.2%
The Chase
12.7%
Rouk Zouk
11.2%
Τροχός της Τύχης
10.9%
Cash or Trash
8.3%
Flat Hunters
6.2%
Studio 4
4.9%
Καθαρές Κουβέντες
4.3%
Το ’Χουμε!
3.3%
Μικροί και Μεγάλοι εν Δράσει
3.1%
Διαχωρίζω τη Θέση μου
2.7%
Prime Time
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Το Σόι Σου
19.6%
Μπαμπά Σ’ Αγαπώ
18.9%
Ράδιο Αρβύλα
13.7%
Al Tsantiri Niouz
15.4%
Άγιος Έρωτας II
13.6%
MasterChef 10
11.4%
Grand Hotel
10.5%
Survivor
10.0%
Τότε και Τώρα
7.7%
Παιχνίδια Εκδίκησης
7.3%
Ο Γιατρός II (E)
5.7%
Real View
2.1%
Από Ήλιο σε Ήλιο
1.2%
Late Night
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Μεγάλη Εικόνα
9.3%
Νύχτα Αποκαλύψεων
9.1%
Η Αρπαγή 3 (Star)
9.1%
Κοινωνία Άνω Κάτω
2.4%
Πηγή: tvnea.com
