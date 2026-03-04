Η ελληνική συμμετοχή στη φετινή Eurovision φαίνεται πως περνά μια περίοδο έντονης δοκιμασίας στα στοιχήματα, καθώς το «Ferto» του Akylas καταγράφει σταδιακή πτώση στις αποδόσεις, την ώρα που η συζήτηση γύρω από την σκηνική του παρουσία φουντώνει.

Από την πρώτη μετάδοση του τραγουδιού – μέσα από το χαρακτηριστικό βίντεο με το πορτοκαλί φόντο – μέχρι και την πρώτη σκηνική του εμφάνιση στον εθνικό τελικό, οι προσδοκίες είχαν ανέβει αισθητά. Το τραγούδι «Ferto» δημιούργησε από νωρίς δυναμική, με αρκετούς eurofans να μιλούν για μία συμμετοχή με ταυτότητα και ξεκάθαρη κατεύθυνση. Ωστόσο, η εικόνα που παρουσιάστηκε τόσο στον πρώτο ημιτελικό όσο και στον τελικό του ελληνικού εθνικού τελικού φαίνεται πως προκάλεσε ερωτηματικά.

Σύμφωνα με τη συζήτηση που αναπτύσσεται σε φόρουμ και fan pages, δεν είναι λίγοι εκείνοι που στάθηκαν στο σκηνικό που στήθηκε, αλλά και στις ενδυματολογικές επιλογές του καλλιτέχνη. Η πρώτη εικόνα που είδε το ελληνικό κοινό μέσα από το video ήταν ένας Akylas ντυμένος στα μαύρα (total black), με μια πιο «σκοτεινή» και αυστηρή αισθητική. Ήταν μια, στιλιζαρισμένη επιλογή που έδινε συγκεκριμένο ύφος και κατεύθυνση.Ωστόσο, όσο προχώρησαν οι εμφανίσεις, η εικόνα άρχισε να απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από εκείνη την αρχική γραμμή...

Η πτώση στα στοιχήματα δεν περνά απαρατήρητη. Οι αποδόσεις καταγράφουν μια σταδιακή υποχώρηση, γεγονός που αντικατοπτρίζει τον προβληματισμό που αρχίζει να διαμορφώνεται στο ευρωπαϊκό κοινό. Δεν είναι απαραίτητα το τραγούδι που αμφισβητείται — το «Ferto» εξακολουθεί να θεωρείται δυνατό κομμάτι με σύγχρονη ταυτότητα — αλλά η συνολική σκηνική του αποτύπωση.

Το μόνο βέβαιο είναι πως αν η ελληνική αποστολή θέλει να ανατρέψει το κλίμα, θα πρέπει να κινηθεί άμεσα και στρατηγικά. Ο Akylas έχει ανεβάσει τον πήχη ψηλά με το ίδιο το τραγούδι και τη δυναμική που δημιούργησε από την πρώτη στιγμή. Θα ήταν κρίμα μια συμμετοχή με τέτοιο potential να κριθεί — ή και να χαθεί — αποκλειστικά από την εικόνα της επί σκηνής παρουσίασης.

Και δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο. Όσοι παρακολουθούν στενά τον διαγωνισμό, γνωρίζουν πολύ καλά τι εννοούμε.

Εμείς, από την πλευρά μας, ευχόμαστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις — και όχι μόνο για τις βραδιές της Eurovision. Η ελληνική συμμετοχή έχει τις βάσεις και τη δυναμική, όμως χρειάζεται τις σωστές παρεμβάσεις ώστε να αναδειχθεί όπως της αξίζει.

Παράλληλα, αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την κυκλοφορία του επίσημου video clip, το οποίο ενδεχομένως να επαναπροσδιορίσει την αισθητική ταυτότητα του «Ferto» και να αφήσει πίσω την εικόνα που προκάλεσε συζητήσεις. Γιατί πολλές φορές, μια σωστά δομημένη οπτική πρόταση μπορεί να αλλάξει ολοκληρωτικά το κλίμα...

Πηγή: tvnea.com