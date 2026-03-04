Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πρωινή Ενημερωτική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Happy Day στον Alpha. XIII17.8%Κοινωνία Ώρα MEGA11.9%Σήμερα11.1%Ώρα Ελλάδος9.3%Καλημέρα Ελλάδα6.0%Νωρίς – Νωρίς3.2%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Super Κατερίνα. V16.6%10 Παντού11.6%Το Πρωινό11.4%Breakfast@Star7.5%Αταίριαστοι7.4%Buongiorno6.3%Πρωίαν σε Είδον5.2%Μεσημεριανή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις12.2%Επικαιρότητα (Open)10.2%Αλήθειες με τη Ζήνα6.2%Όπου Υπάρχει Ελλάδα5.7%Live You5.3%Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος2.1%Απογευματινή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Live News19.0%The Chase15.4%Deal. IX15.3%Οικογενειακές Ιστορίες14.3%Τροχός της Τύχης11.9%Ρουκ Ζουκ8.9%Cash or Trash8.0%Flat Hunters7.6%Καθαρές Κουβέντες3.9%Στούντιο 45.8%Έκτακτη Ενημερωτική Εκπομπή (ΣΚΑΪ)3.7%Το ’Χουμε!1.7%Prime TimeΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Να μ’ Αγαπάς (1ο επεισόδιο)17.5%Να μ’ Αγαπάς (2ο επεισόδιο)16.8%MasterChef 1015.4%Ράδιο Αρβύλα12.9%Άγιος Έρωτας. II12.1%Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια11.1%Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος10.4%Μια Νύχτα Μόνο10.2%Late NightΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Οι Επικίνδυνοι10.2%The 2Night Show7.7%Status Quo6.9%Πηγή: tvnea.com