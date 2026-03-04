2026-03-04 12:28:58
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Happy Day στον Alpha. XIII
17.8%
Κοινωνία Ώρα MEGA
11.9%
Σήμερα
11.1%
Ώρα Ελλάδος
9.3%
Καλημέρα Ελλάδα
6.0%
Νωρίς – Νωρίς
3.2%
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Super Κατερίνα. V
16.6%
10 Παντού
11.6%
Το Πρωινό
11.4%
Breakfast@Star
7.5%
Αταίριαστοι
7.4%
Buongiorno
6.3%
Πρωίαν σε Είδον
5.2%
Μεσημεριανή Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
12.2%
Επικαιρότητα (Open)
10.2%
Αλήθειες με τη Ζήνα
6.2%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
5.7%
Live You
5.3%
Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος
2.1%
Απογευματινή Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Live News
19.0%
The Chase
15.4%
Deal. IX
15.3%
Οικογενειακές Ιστορίες
14.3%
Τροχός της Τύχης
11.9%
Ρουκ Ζουκ
8.9%
Cash or Trash
8.0%
Flat Hunters
7.6%
Καθαρές Κουβέντες
3.9%
Στούντιο 4
5.8%
Έκτακτη Ενημερωτική Εκπομπή (ΣΚΑΪ)
3.7%
Το ’Χουμε!
1.7%
Prime Time
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Να μ’ Αγαπάς (1ο επεισόδιο)
17.5%
Να μ’ Αγαπάς (2ο επεισόδιο)
16.8%
MasterChef 10
15.4%
Ράδιο Αρβύλα
12.9%
Άγιος Έρωτας. II
12.1%
Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια
11.1%
Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος
10.4%
Μια Νύχτα Μόνο
10.2%
Late Night
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Οι Επικίνδυνοι
10.2%
The 2Night Show
7.7%
Status Quo
6.9%
Πηγή: tvnea.com
