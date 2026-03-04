2026-03-04 12:28:58
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/3/2026)



Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company 



Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Happy Day στον Alpha. XIII

17.8%

Κοινωνία Ώρα MEGA

11.9%

Σήμερα

11.1%

Ώρα Ελλάδος

9.3%

Καλημέρα Ελλάδα

6.0%

Νωρίς – Νωρίς

3.2%

Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Super Κατερίνα. V

16.6%

10 Παντού

11.6%

Το Πρωινό

11.4%

Breakfast@Star

7.5%

Αταίριαστοι

7.4%

Buongiorno

6.3%

Πρωίαν σε Είδον

5.2%

Μεσημεριανή Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αποκαλύψεις

12.2%

Επικαιρότητα (Open)

10.2%

Αλήθειες με τη Ζήνα

6.2%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

5.7%

Live You

5.3%

Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος

2.1%

Απογευματινή Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Live News

19.0%

The Chase

15.4%

Deal. IX

15.3%

Οικογενειακές Ιστορίες

14.3%

Τροχός της Τύχης

11.9%

Ρουκ Ζουκ

8.9%

Cash or Trash

8.0%

Flat Hunters

7.6%

Καθαρές Κουβέντες

3.9%

Στούντιο 4

5.8%

Έκτακτη Ενημερωτική Εκπομπή (ΣΚΑΪ)

3.7%

Το ’Χουμε!

1.7%

Prime Time

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Να μ’ Αγαπάς (1ο επεισόδιο)

17.5%

Να μ’ Αγαπάς (2ο επεισόδιο)

16.8%

MasterChef 10

15.4%

Ράδιο Αρβύλα

12.9%

Άγιος Έρωτας. II

12.1%

Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια

11.1%

Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος

10.4%

Μια Νύχτα Μόνο

10.2%

Late Night

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Οι Επικίνδυνοι

10.2%

The 2Night Show

7.7%

Status Quo

6.9%

Πηγή: tvnea.com
Prime Time ζώνη: «Να μ' Αγαπάς» στην κορυφή – κοντά το «MasterChef» και το «Ράδιο Αρβύλα»
Prime Time ζώνη: «Να μ' Αγαπάς» στην κορυφή – κοντά το «MasterChef» και το «Ράδιο Αρβύλα»
Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «Live News» – «The Chase» και «Deal» δυνατά πίσω
Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «Live News» – «The Chase» και «Deal» δυνατά πίσω
