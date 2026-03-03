Η Μπέσσυ Μάλφα βρέθηκε στον καναπέ του «Buongiorno» και, με τον μοναδικό της τρόπο, μίλησε για την τέχνη, την οικογένεια και την τηλεοπτική της επιστροφή μέσα από δύο σειρές του MEGA. Η αγαπημένη ηθοποιός, που φέτος «μοιράζεται» ανάμεσα στο χάος της οικογένειας Πολίτη της κωμικής σειράς «Έχω παιδιά» και το μυστήριο ενός ιδιαίτερου «Κάμπινγκ» - που έχει ξεκινήσει γυρίσματα - , άνοιξε την καρδιά της για όλα όσα την καθορίζουν.

Η «Αυστηρή» Αντιγόνη και το Μήνυμα προς τους ΓονείςΣτη αγαπημένη σειρά του MEGA, «Έχω Παιδιά», η Μπέσσυ Μάλφα ενσαρκώνει την Αντιγόνη, μια ηρωίδα που, όπως παραδέχεται η ίδια, είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με την προσωπική της κοσμοθεωρία. Η σειρά, που επαναπροσδιόρισε την οικογενειακή κωμωδία με το ευφυές σενάριο του Λάμπρου Φισφή και τη σκηνοθεσία του Διονύση Φερεντίνου, επέστρεψε με τον δεύτερο κύκλο της στις αρχές του περασμένου μήνα και προβάλλεται στο MEGA κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη στις 20:50.«Το απολαμβάνω, είναι μια πολύ ωραία σειρά. Αγαπώ πολύ τους συναδέλφους μου κυρίως γιατί είναι ταλαντούχοι και περνάμε όμορφα και μου αρέσει και ο ρόλος μου», δήλωσε η ηθοποιός. Σχολιάζοντας τον χαρακτήρα της, σημείωσε: «Δεν έχουν βαρεθεί να κάνω την αυστηρή; Εμένα μου αρέσει, ας την κάνω. Η Αντιγόνη παραείναι αυστηρή, περιμένει από τη Σάρα (Ευγενία Σαμαρά) να είναι αυτό που αυτή ήθελε».Η ίδια έσπευσε να δώσει και μια συμβουλή ζωής: «Δεν μπορούμε να περιμένουμε τα παιδιά μας να γίνουν αυτό που θέλουμε. Μπορεί ένα παιδί να έχει άλλες κλίσεις, πρέπει να τα ακούμε, να τα βοηθάμε».«Κάμπινγκ»: Μια Dream Team σε Μαύρη ΚωμωδίαΕκτός από το Παγκράτι , η Μπέσσυ Μάλφα ετοιμάζεται να μας μεταφέρει στο Κάμπινγκ «Άλλος κόσμος». Τα γυρίσματα της νέας μαύρης κωμωδίας του MEGA έχουν ήδη ξεκινήσει από τα μέσα Ιανουαρίου, με ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, Γιώργο Χρυσοστόμου και Βίκυ Σταυροπούλου.Η σειρά, σε σκηνοθεσία Σέργιου Κωνσταντινίδη , υπόσχεται χιούμορ και τρυφερότητα μέσα από μια «πολύχρωμη» παρέα εκκεντρικών χαρακτήρων. Η Μπέσσυ Μάλφα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το project, χαρακτηρίζοντάς το καστ ως μια πραγματική «Dream Team».Η Πειθαρχία, ο Χορός και η «Ψυχοθεραπεία» της ΤέχνηςΗ ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς και στα προσωπικά της βιώματα, τονίζοντας πώς ο χορός και η μουσική υπήρξαν οι δικοί της οδηγοί. «Είμαι πειθαρχημένη, κι αυτό το έμαθα από το χορό, το θέατρο και τη μουσική», σημειώνει τονίζοντας τη σημασία της τέχνης στη ζωή της. «Ο χορός, οι ενδορφίνες, αυτά που αγαπάς είναι μεγάλη ψυχοθεραπεία. Μου κάνει καλό, έρχομαι σε επαφή με άλλα μέρη της ψυχής μου τα οποία μου δίνουν δύναμη» συνέχισε.Επιπλέον, η Μπέσσυ Μάλφα τόνισε: «Τα μαθηματικά τα θεωρώ τέχνη, είναι μέρος της ζωής μας. Οι σχέσεις μας είναι μαθηματικά... είναι αλυσιδωτές αντιδράσεις!». Παρά τη μεγάλη της πορεία, παραμένει προσγειωμένη: «Δεν ζούμε στην εποχή των μεγάλων σταρ, κανείς δεν είναι Βουγιουκλάκη, Καρέζη, κάνουμε απλά μια δουλειά», σημείωσε σχολιάζοντας την ερώτηση, κατά πόσο προβληματίστηκε, εκείνη και ο σύζυγός της, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης με την ενασχόληση των διδύμων με το τραγούδι.Η ενασχόλησή της με την τέχνη δεν είναι τυχαία, καθώς κουβαλά έντονες εικόνες από το παρελθόν. «Η μητέρα μου ήταν ζωγράφος, ο μπαμπάς μου ήταν του πολεμικού ναυτικού, αλλά του άρεσε πολύ ο χορός», θυμάται, ενώ περιγράφει με νοσταλγία τις πρώτες της «παραστάσεις»: «Έβαζα τον καημένο τον αδερφό μου να κόβουμε εισιτήριο στη γειτονιά».Για την ίδια, η δημιουργία είναι ανάγκη ζωτικής σημασίας. «Μου κάνει καλό, έρχομαι σε επαφή με άλλα μέρη της ψυχής μου τα οποία μου δίνουν δύναμη. Ο χορός, οι ενδορφίνες, αυτά που αγαπάς είναι μεγάλη ψυχοθεραπεία», εξομολογήθηκε, τονίζοντας τη σημασία της παιδικότητας που κατάφερε να διατηρήσει ζωντανή: «Δόξα τω θεώ την κράτησα την παιδικότητά μου. Θα ήθελα να έχω τη δύναμη να συνεχίσω να κάνω αυτά που κάνω. Μου αρέσει να είναι γεμάτη η μέρα μου».Η «Αστόρια» και τα Μελλοντικά ΣχέδιαΠέρα από την τηλεόραση, η Μπέσσυ Μάλφα προετοιμάζεται για την πρεμιέρα της παράστασης «ΑΣΤΟΡΙΑ» στις 19 Μαρτίου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου. Υποδύεται τη Ρίτα, μια μετανάστρια σε μια ιστορία γεμάτη έρωτα και αντίσταση: «Είναι και λίγο με έναν τρόπο σκληρό, αλλά θα γελάσετε κιόλας μπορείτε να κλάψετε κιόλας, πάρτε μαντήλια».Πηγή: tvnea.com