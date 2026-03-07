όταν με ρώτησαν είπα πως όταν η αχιλλέα η χιλιόφυλλος κοιμάται το φεγγάρι ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό…
2026-03-07 00:47:42
η αχιλλέα η χιλιόφυλλος κοιμάται,
το φεγγάρι ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό,
ένα αεράκι θροΐζει τους μίσχους του βασιλικού, ίδιους το χρώμα του όνυχα, και του βαθύ γκρίζου φασκόμηλου, που είναι ψηλό σαν ηλιοτρόπιο!
