2026-03-07 00:47:42
Φωτογραφία για όταν με ρώτησαν είπα πως όταν η αχιλλέα η χιλιόφυλλος κοιμάται το φεγγάρι ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό…
η  αχιλλέα η χιλιόφυλλος κοιμάται,

το φεγγάρι ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό, 

ένα αεράκι θροΐζει τους μίσχους του βασιλικού, ίδιους το χρώμα του όνυχα, και του βαθύ γκρίζου φασκόμηλου, που είναι ψηλό σαν ηλιοτρόπιο!

https://botanologia.gr/otan-me-rotisan-eipa-pos-otan-i-achillea-i-chiliofyllos-koimatai-to-feggari-anevainei-psila-ston-oyrano/


botanologia
