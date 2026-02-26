2026-02-26 11:59:50
 Με σταθερά βήματα προς τη διαμόρφωση ενός πλήρως ανανεωμένου προγράμματος για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν κινείται το Mega Channel, «κλειδώνοντας» σταδιακά τις νέες σειρές που θα ενισχύσουν την prime time ζώνη του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Realnews, ένα από τα δυνατά χαρτιά του σταθμού θα έχει έντονο κρητικό χρώμα. Ο λόγος για τη νέα δραματική σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα», η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς και φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στη βραδινή ζώνη.

Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μένιου Σακελλαρόπουλου, επί σειρά ετών συνεργάτη του σταθμού. Την παραγωγή αναλαμβάνει η εταιρεία «Αργοναύτες», ενώ τη διασκευή του σεναρίου υπογράφει η Εμανουέλα Αλεξίου.

Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία του κάστινγκ, με τους βασικούς πρωταγωνιστικούς ρόλους να αναμένεται να οριστικοποιηθούν το προσεχές διάστημα. Οι πληροφορίες θέλουν τη σειρά να προορίζεται για τουλάχιστον τρία επεισόδια την εβδομάδα, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και η καθημερινή προβολή της. Το Mega έχει δώσει το «πράσινο φως» για συνολικά 140 επεισόδια.

Η ιστορία μάς μεταφέρει στην Κρήτη, όπου ο Μανούσος και ο Σήφης δένουν τις ζωές τους ως σταυραδέλφια, δίνοντας όρκο αίματος να μείνουν ενωμένοι μέχρι τέλους. Ωστόσο, η είσοδος της Μαρκέλλας θα ανατρέψει τις ισορροπίες, φέρνοντας δοκιμασίες, πάθη και συγκρούσεις που θα κλονίσουν τη σχέση τους.



