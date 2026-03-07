2026-03-07 08:25:11

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 717 ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑΗ δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που ξεκινά στις 23 Μαρτίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας αποτελεί αναμφίβολα το δικαστικό γεγονός της χρονιάς σε ότι αφορά το πολύνεκρο δυστύχημα. Του Κωνσταντίνου Κοντοκώσταlarissanet.grΗ συγκεκριμένη μέρα είναι το επιστέγασμα 2,5 ετών ανακριτικής έρευνας σε μια από τις μεγαλύτερες sidirodromikanea

