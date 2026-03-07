2026-03-07 11:35:40
Φωτογραφία για Στο έλεος της Hellenic Train Βολιώτες που μετακινούνται στη Λάρισα οδικώς -Πολύωρη αναμονή και καθυστερήσεις
Απίστευτη ταλαιπωρία περνούν καθημερινά εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο οι Βολιώτες εργαζόμενοι που ταξιδεύουν με λεωφορεία που μισθώνει ο ΟΣΕ Λάρισα για λόγους εργασίας.taxydromos.grΚαθημερινά εκτελούνται δύο μόλις δρομολόγια το πρωί από Βόλο για Λάρισα στις 8:25 και στις 13:00 και άλλα δύο το απόγευμα από Λάρισα για Βόλο στις 16:55 και στις 21:45.Τα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σταθερά πρώτη η «Happy Day» – δεύτερη η «Κοινωνία Ώρα MEGA»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σταθερά πρώτη η «Happy Day» – δεύτερη η «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Η φωτογραφία της ημέρας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η φωτογραφία της ημέρας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σε ακρόαση, ΟΣΕ και Hellenic Train για τον Προαστιακό που μπήκε στη γραμμή του Μετρό
Σε ακρόαση, ΟΣΕ και Hellenic Train για τον Προαστιακό που μπήκε στη γραμμή του Μετρό
Hellenic Train: Καθυστέρηση του δρομολογίου IC 56
Hellenic Train: Καθυστέρηση του δρομολογίου IC 56
Hellenic Train: Κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο το Σάββατο λόγω απεργίας
Hellenic Train: Κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο το Σάββατο λόγω απεργίας
Σιδηρόδρομος σε αναμονή: Υποσχέσεις για το 2026, κενά στο σήμερα
Σιδηρόδρομος σε αναμονή: Υποσχέσεις για το 2026, κενά στο σήμερα
Hellenic train: Ενίσχυση δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο – Πάτρα – Κιάτο και στον Προαστιακό Πάτρας
Hellenic train: Ενίσχυση δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο – Πάτρα – Κιάτο και στον Προαστιακό Πάτρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα» – κοντά το «Buongiorno» και «Το Πρωινό»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα» – κοντά το «Buongiorno» και «Το Πρωινό»
Μεσημεριανή ζώνη: Μπροστά οι «Αποκαλύψεις» – άνοδος για το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»
Μεσημεριανή ζώνη: Μπροστά οι «Αποκαλύψεις» – άνοδος για το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»
Ανακαλύπτοντας οικονομικά εισιτήρια τρένων υψηλής ταχύτητας στη Γαλλία και τη Γερμανία
Ανακαλύπτοντας οικονομικά εισιτήρια τρένων υψηλής ταχύτητας στη Γαλλία και τη Γερμανία
Η πολιτική σύγκρουση πατέρα και γιου γίνεται σειρά στη νέα μίνι παραγωγή “Debate”
Η πολιτική σύγκρουση πατέρα και γιου γίνεται σειρά στη νέα μίνι παραγωγή “Debate”
Αναδρομικά έως και 7.000 ευρώ
Αναδρομικά έως και 7.000 ευρώ