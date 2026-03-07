





Την πρώτη θέση στη μεσημεριανή ζώνη κατέγραψαν οι Αποκαλύψεις με 11,7%, διατηρώντας το προβάδισμα στη συγκεκριμένη ώρα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Όπου Υπάρχει Ελλάδα, που σημείωσε 10,7%, ενώ κοντά ακολούθησε το Live You με 9,0%. Πιο πίσω κινήθηκαν οι Αλήθειες με τη Ζήνα, οι οποίες κατέγραψαν 7,4%.

Στις τελευταίες θέσεις της ζώνης βρέθηκαν το Ώρα για Ψυχαγωγία με 3,7% και η Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος με 3,4% στο δυναμικό κοινό.

Πηγή: tvnea.com