2026-03-07 10:41:27
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Μπροστά οι «Αποκαλύψεις» – άνοδος για το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»



 Την πρώτη θέση στη μεσημεριανή ζώνη κατέγραψαν οι Αποκαλύψεις με 11,7%, διατηρώντας το προβάδισμα στη συγκεκριμένη ώρα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Όπου Υπάρχει Ελλάδα, που σημείωσε 10,7%, ενώ κοντά ακολούθησε το Live You με 9,0%. Πιο πίσω κινήθηκαν οι Αλήθειες με τη Ζήνα, οι οποίες κατέγραψαν 7,4%.

Στις τελευταίες θέσεις της ζώνης βρέθηκαν το Ώρα για Ψυχαγωγία με 3,7% και η Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος με 3,4% στο δυναμικό κοινό.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ανακαλύπτοντας οικονομικά εισιτήρια τρένων υψηλής ταχύτητας στη Γαλλία και τη Γερμανία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανακαλύπτοντας οικονομικά εισιτήρια τρένων υψηλής ταχύτητας στη Γαλλία και τη Γερμανία
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα» – κοντά το «Buongiorno» και «Το Πρωινό»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα» – κοντά το «Buongiorno» και «Το Πρωινό»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σταθερά πρώτη η «Happy Day» – δεύτερη η «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σταθερά πρώτη η «Happy Day» – δεύτερη η «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα» – κοντά το «Buongiorno» και «Το Πρωινό»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα» – κοντά το «Buongiorno» και «Το Πρωινό»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Happy Day» σαρώνει – καθαρό προβάδισμα με μεγάλη διαφορά
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Happy Day» σαρώνει – καθαρό προβάδισμα με μεγάλη διαφορά
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Η «Super Κατερίνα» μπροστά
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Η «Super Κατερίνα» μπροστά
Μεσημεριανή ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κρατούν την πρωτιά – κοντά η μάχη πίσω
Μεσημεριανή ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κρατούν την πρωτιά – κοντά η μάχη πίσω
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η πολιτική σύγκρουση πατέρα και γιου γίνεται σειρά στη νέα μίνι παραγωγή “Debate”
Η πολιτική σύγκρουση πατέρα και γιου γίνεται σειρά στη νέα μίνι παραγωγή “Debate”
Αναδρομικά έως και 7.000 ευρώ
Αναδρομικά έως και 7.000 ευρώ
Οι δίκες των Τεμπών
Οι δίκες των Τεμπών
Επίσημο το UFS 5.0 με ταχύτητες 10,8 GB/s και στόχο τις on-device AI εφαρμογές
Επίσημο το UFS 5.0 με ταχύτητες 10,8 GB/s και στόχο τις on-device AI εφαρμογές
όταν με ρώτησαν είπα πως όταν η αχιλλέα η χιλιόφυλλος κοιμάται το φεγγάρι ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό…
όταν με ρώτησαν είπα πως όταν η αχιλλέα η χιλιόφυλλος κοιμάται το φεγγάρι ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό…